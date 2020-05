Disney - kolejna produkcja ocenzurowana. Tym razem chodzi o... dekolt jednej z bohaterek

Disney

Na Twitterze znów zawrzało: widzowie odkryli cenzurę w serialu Czarodzieje z Waverly Place, w którym grała Selena Gomez. Produkcja emitowana była w latach 2007-2012 na Disney Channel. W jednym z odcinków 2. sezonu rozmyto dekolt postaci granej przez Marię Canals-Barrerę.

Okazało się, że Disney ocenzurował ten odcinek już w 2009 roku, więc sama platforma nie ma z tym nic wspólnego. Trudno jednak dziwić się reakcjom: mogłoby się wydawać, że to kolejna z serii co najmniej dziwnych decyzji cenzorskich platformy - wspomnijmy tylko film Plusk, w którym cyfrowo (i nieudolnie) wydłużono włosy bohaterki, aby zakryć nimi widoczną nagą część ciała.

W związku ze sprawą oświadczenie wydała Parents Television Council, czyli Telewizyjna Rada Rodziców.

Disney + ma wyraźną przewagę nad innymi usługami przesyłania strumieniowego, ponieważ jego model biznesowy został zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla rodziny. Jesteśmy wdzięczni Disneyowi+ za mądre ograniczenie nagości w oryginalnym filmie Splash. Dokonanie tych edycji nie czyni filmu nierozpoznawalnym ani niemożliwym do obejrzenia. Zamiast tego wprowadzone zmiany mają na celu zagwarantowanie, że dzieci, które mogą oglądać film, nie będą musiały stawić czoła nagości, co ostatecznie czyni Disney + godnym zaufania streamerem dla rodzin. Ponieważ Disney+ nadal dodaje nowe treści, chcemy zachęcić firmę do dalszego zaangażowania się w zapewnianie bezpiecznego, przyjaznego rodzinie środowiska - co jest jeszcze bardziej istotne, ponieważ dzieci spędzają więcej czasu z mediami cyfrowymi podczas kwarantanny. Chociaż firma obiecała nie uwzględniać treści z oceną R, prosimy Disney o pójście o krok dalej w celu ochrony dzieci poprzez dodanie kontroli rodzicielskiej i opcji filtrowania treści. Te dwa kroki sprawiłyby, że Disney + byłby jeszcze lepszy dla rodzin.