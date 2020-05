Najlepsze bajki Disney/Pixar. TOP wg. naEKRANIE.pl. Czy ktoś zdetronizuje Króla Lwa?

Disney/Pixar

Bajki Disneya i Pixara to popkulturowe dobro, które chyba każdy z nas nosi głęboko w sercu. Jak jednak wybrać te najlepsze, jeśli pretendentów do podium jest co najmniej kilkunastu. W historii redakcyjnych zestawień to właśnie z tym mieliśmy największy problem. Dyskusje o kształt pierwszej trójki trwały bardzo długo i momentami atmosfera robiła się tak gorąca, że zachodziły obawy, iż zaraz zaczniemy obrzucać się inwektywami. Finałowe rozstrzygnięcia nie zadowoliły wszystkich, ale arytmetyka okazała się bezlitosna. Poniżej prezentujemy pierwszą część listy.

Najlepsze bajki Disney/Pixar wg. naEKRANIE.pl - miejsca od 50. do 11.

50. Miecz w kamieniu

Z pewnością część z Was zastanawia się, czemu Coco nie znalazł się w pierwszej dziesiątce i dlaczego Aladyn zajmuje tak niskie miejsce. Animacje Disneya i Pixara maja to do siebie, że tworzą więź emocjonalną pomiędzy oglądającym i bohaterami. Często działają też na zasadzie nostalgii. Kluczowe są tu więc osobiste doświadczenia widza z danym obrazem. Wszystko wskazuje na to, że świadomością redaktorów neEKRANIE rządzą po prostu inne opowieści. Jakie? Zapraszamy do zapoznania się z finałową dziesiątką.

Najlepsze bajki Disney/Pixar wg. naEKRANIE.pl - miejsca od 10. do 1.

10. Zaplątani - Długowłosa piękność, sprytna jaszczurka, zawadiacki młodzieniec i nadgorliwy koń. Opowieść zaskakuje dojrzałym podejściem do nie zawsze cukierkowych relacji rodzinnych. Jeden z najbardziej wieloznacznych czarnych charakterów w historii Disneya.

