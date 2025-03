Bracia Russo o Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars. "Chcemy pokonać młodsze wersje siebie"

Marvel

Nowe filmy z sagi o drużynie Mścicieli zostaną wyreżyserowane przez braci Russo, czyli duet filmowy stojący za wieloma innymi produkcjami MCU, takimi jak Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz, Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, Avengers: Wojna bez granic oraz Avengers: Koniec gry. W rozmowie z GamesRadar+ Joe Russo odniósł się do tego, jak razem z bratem podchodzą do filmów Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars.

Absolutnie, chcemy pokonać młodsze wersje siebie. Musimy, prawda? Musimy w jakiś sposób prześcignąć te filmy albo przynajmniej zabrać widzów w równie angażującą podróż.

Anthony Russo dodał:

Te filmy to niesamowita szansa zarówno dla nas, jak i dla widzów. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby dostarczyć doświadczenie, na które wszyscy, myślę, liczą.

Bracia Russo o powrocie do MCU. "Zrobiliśmy tyle tych filmów pod rząd, że zapominamy o presji"

Skąd pomysł na casting Roberta Downeya Jr. w roli Dooma?

Jednym z największych magnesów na widzów stał się powrót zdobywcy Oscara i byłego odtwórcę roli Iron Mana, Roberta Downeya Jr. Jednak tym razem zamienia on jedną metalową zbroję na inną, ponieważ Downey ma wcielić się w nowego wielkiego złoczyńcę MCU – Doktora Dooma.

Joe Russo wyjaśnił ten wybór:

Co ciekawe, Downey zdecydował się wrócić, zanim my podjęliśmy tę decyzję. Miałem z nim kolację około rok przed tym, jak zgodziliśmy się na ten film, i próbował nas przekonać, dlaczego powinniśmy to zrobić. Wtedy nie mieliśmy jeszcze historii do opowiedzenia ani odpowiedniego podejścia… aż w końcu nas olśniło.

Avengers: Doomsday ma trafić do kin w maju 2026 roku, a Avengers: Secret Wars zaplanowano na maj 2027 roku.