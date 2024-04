Disney chce anulowania pozwu Giny Carano. Pada kwestia trywializowania holokaustu

fot. materiały prasowe

We wtorek 10 kwietnia Disney złożył do sądu papiery żądające anulowania pozwu Giny Carano. Jak informowaliśmy aktorka złożyła takowy, w którym zarzuca studiu nieuzasadnione zwolnienie z The Mandalorian oraz dyskryminację na tle płciowym.

The Mandalorian - czemu Gina Carano została zwolniona?

W złożonych dokumentach prawnik studia tłumaczy, że Gina Carano została zwolniona za swoje publiczne komentarze. Ściśle miarka przebrała się wówczas, gdy zaczęła trywializować holokaust, porównując krytykę politycznych konserwatystów w USA do zgładzenia milionów Żydów w czasach II wojny światowej. To był ostatni komentarz aktorki, który doprowadził do decyzji, ale wcześniej było więcej kontrowersyjnych postów Carano. Według wcześniejszych informacji wiele razy ją proszono o zaprzestanie, co było przez nią ignorowane. Zwolnienie jest konsekwencją jej decyzji.

Dla prawnika reprezentującego Disneya jest jasne, że pozew powinien został wyrzucony, bo studio ma konstytucyjne prawo nie wiązać się z artystyczną ekspresją wypowiedzi Carano. Sama aktorka twierdziła, że jej słowa były ciągle źle interpretowane, by demonizować jako jako ekstremistę ze skrajnej prawicy.