Disney+ ogłasza 10 oryginalnych, europejskich produkcji i zakulisowy serial Marvela

Źródło: Marvel/Disney+

Disney ogłosił podczas Dnia Inwestora w grudniu 2020 roku, że platforma Disney + stworzy 50 międzynarodowych projektów do 2024 roku. Koncern właśnie ogłosił 10 swoich produkcji z Francji, Włoch, Holandii oraz Niemiec. Poniżej przedstawiamy informacje i materiały dotyczące seriali.

Ponadto firma ogłosiła premierę kolejnej produkcji Marvel Studios na platformie Disney+. Będzie to Assembled: The Making of WandaVision, którego pierwsza część zadebiutuje 12 marca. Projekt opowie o kulisach powstania WandaVision, pierwszego aktorskiego serialu MCU.

Europejskie produkcje Disney+:

Francja:

Oussekine

Ta czteroczęściowa, limitowana seria opowiada o strasznych, prawdziwych wydarzeniach z 5 grudnia 1986 roku, które doprowadziły do ​​śmierci młodego studenta Malika Oussekine. Serial opowiada o walce jego rodziny o sprawiedliwość i wpływie jego śmierci na francuskie społeczeństwo. Twórcą produkcji jest Antoine Chevrollier, a współautorami scenariusza są Faïza Guène, Julien Lilti i Cédric Ido.

Soprano: Sing or Die

Dokument o francuskim raperze, piosenkarzu i autorze tekstów, Soprano. Sześcioczęściowa seria podąża za artystą, gdy przygotowuje się do trasy po stadionach w 2022 roku, a także śledzi jego historię od skromnych początków w Marsylii do dzisiejszych sukcesów. Producentem jest Breath Films.

Weekend family

Stworzona przez Baptiste Filleul, ośmioczęściowa komedia opowiada o życiu mieszanej rodziny, która spotyka się w każdy weekend. Jednak kiedy ojciec familii wchodzi w związek z nowym partnerem, weekendy przybierają zupełnie inny obrót. Za scenariusz odpowiadają Nour Bensalem, Géraldine de Margerie, Julie-Anna Grignon, Marion Carnel i Paul Madillo.

Parallels

Quoc Dang Tran i Anastasia Heinzl stworzyli tę sześcioczęściową przygodową serię fantasy, która opowiada o losach czterech nastolatków, których życie zostaje wywrócone do góry nogami, gdy tajemnicze wydarzenie przenosi ich do równoległych wymiarów.

Włochy:

The Good Mothers

House Productions i Wildside należące do Fremantle produkują tę sześcioczęściową serię, która opowiada prawdziwą historię o tym, jak trzy odważne kobiety w słynnej kalabryjskiej mafii Ndrangheta pracowały z nowo wybraną prokurator Alessandrą Cerreti, aby obalić imperium przestępcze.

The Ignorant Angels

Ośmioczęściowy dramat romantyczny zainspirowany filmem z 2001 roku. Reżyser Ferzan Ozpetek powraca do swojej historii, której bohaterką jest Antonia. Kobieta odkrywa, że jej mąż miał przed wypadkiem samochodowym, w którym zginął, romans z innym mężczyzną. Antonia jest zdruzgotana, jednak z czasem nawiązuje przyjaźń z kochankiem swojego męża.

Boris - Star

Nowy sezon popularnej produkcji, której bohaterami są członkowie ekipy niskobudżetowego dramatu medycznego. Wcześniej projekt doczekał się trzech sezonów oraz filmu.

Holandia:

Feyenoord Rotterdam

Seria opowiada o kulisach holenderskiego klubu piłkarskiego Feyenoord Rotterdam. Produkcja nie skupi się jednak tylko na piłkarzach i członkach ekipy zespołu, ale również na kibicach, aby w pełni opowiedzieć historię klubu.

Niemcy:

Sultan City

Połączenie thrillera i czarnej komedii autorstwa obiecujących producentów Ayli Gottschlich i Aysela Yilmaza oraz scenarzysty Ipka Züberta. Serial opowiada o szanowanej matce, stojącej na czele niemiecko-tureckiej rodziny, która przypadkowo staje się głową przestępczego podziemia i odkrywa, że ​​ona i jej córki mają talent do biznesu.

Sam - A Saxon

Ośmioczęściowa seria stworzona przez Jörga Wingera, opowiada prawdziwą historię Samuela Meffire'a, pierwszego czarnego policjanta w NRD. Produkcja pokazuje, jak Meffire stał się medialną sensacją i symbolem nowoczesnego społeczeństwa po zjednoczeniu.