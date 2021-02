Us Again - muzyczna krótkometrażówka Disneya trafi do kin wraz z Rayą i ostatnim smokiem

fot. Disney

Raya i ostatni smok trafi na ekrany kin w doborowym towarzystwie. Widzowie, którzy wybiorą się na ten film do kin, będą mieli bowiem okazję, by obejrzeć też pierwszy krótkometrażowy film Disneya od pięciu lat. Mowa o muzycznym Us Again. To taneczna, eksperymentalna krótkometrażówka wyreżyserowana przez Zacha Parrisha (Wielka Szóstka). Nad filmem pracowali również Keone & Mari - choreografowie Justina Biebera i Billie Eilish - oraz kompozytor Pinar Toprak (Kapitan Marvel).

Akcja Us Again osadzona jest w tętniącym życiem i muzyką mieście. Bohaterami są mężczyzna w podeszłym wieku i jego młoda duchem żona. Pewnej magicznej nocy rozbudzają w sobie dawną pasję do życia, tańca i miłość do siebie. Ożywają też wspomnienia. Us Again to historia opowiedziana bez słów, w której usłyszymy funk i soul lat 60.

Od początku wiedziałem, że to muzyka będzie grała w moim filmie pierwsze skrzypce. Taniec zaś uważam za uniwersalny język, który jest zrozumiały w każdej kulturze - powiedział reżyser.

Producentem Us Again jest Brad Simonsen (Zwierzogród, Ralph Demolka w internecie), a producentką wykonawczą Jennifer Lee.

fot. Disney

Us Again i Raya i ostatni smok trafią na ekrany kin w USA w marcu 2021. Film krótkometrażowy trafi również na platformę Disney+ w czerwcu.