Disney+ - nowości na kwiecień 2023. Nie tylko widowisko Piotruś Pan i Wendy

fot. Disney+

Disney+ na kwiecień 2023. Nowości online zostały oficjalnie ujawnione przez platformę streamingową. Premierą miesiąca jest superprodukcja Piotruś Pan i Wendy. Film o budżecie 150 mln dolarów jest produkcją oryginalną stworzoną od razu na potrzeby serwisu streamingowego. Premiera 28 kwietnia.

Piotruś Pan i Wendy - o czym jest film?

Jest to opowieść o Wendy Darling, dziewczynce, która nie chce pójść do szkoły z internatem, i Piotrusiu Panu, chłopcu, który nie chce dorosnąć. Wendy razem z Piotrusiem, braćmi i małą wróżką Dzwoneczkiem, leci do magicznej krainy, Nibylandii. Spotyka tam nikczemnego przywódcę piratów, Kapitana Haka i przeżywa ekscytującą przygodę, która odmieni jej życie.

Disney+ - premiery na kwiecień 2023

Oto lista tytułów z datami premiery.