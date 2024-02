Disney+ traci setki tysięcy subskrybentów. Powód oczywisty

fot. Disney+

Reklama

Jak donosi Variety, z najnowszego raportu wynika, że Disney+ w ostatnim kwartale 2023 roku stracił 1,3 mln subskrybentów w skali globalnej. To oznacza, że obecnie mają 112,6 mln subskrybentów na całym świecie. Powodem jest wzrost cen subskrypcji w wielu krajach świata. Disney+ szacuje jednak, że pierwszy kwartał 2024 roku pozwoli im zyskać od 5,5 mln do 6 mln subskrybentów.

To też przełożyło się na pozytywną dla Disneya informację. Dzięki temu streaming obniżył generowane straty aż o 300 mln dolarów. Szacują jednak, że do końca obecnego roku fiskalnego w końcu Disneyowi po raz pierwszy uda się sprawić, że streaming zacznie zarabiać dla nich pieniądze. Do tej pory co roku generował duże straty finansowe, które jednak z roku na rok powoli malały.

Disney+ ma nadzieje, że nowe seriale z świata Marvela i Gwiezdnych Wojen skutecznie przyciągną widzów do platformy streamingowej, ale najpewniej w planach mają więcej premiery niż tylko tytuły z tych dwóch franczyz.