Deadpool 3 - nowa grafika promocyjna. Wolverine w swojej charakterystycznej masce!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Reklama

W najbliższy weekend fani Pyskatego Najemnika zobaczą pierwszy zwiastun zapowiadający film Deadpool 3. Zostanie wyemitowany w czasie bloku reklamowego w przerwie meczu Super Bowl w nocy z 11 na 12 lutego. Możliwe, że oprócz tytułowego antybohatera, którego zagrał ponownie Ryan Reynolds, zobaczymy w nim też Wolverine'a.

Wiadomo, że Hugh Jackman wcielając się we wspomnianego mutanta założył charakterystyczny żółto-granatowy kostium, ale nie wiemy czy będzie mieć też na twarzy równie wyjątkową maskę. Grafiki promocyjne, które wyciekły do sieci wskazują, że tak się stanie. Kolejna z nich trafiła do serwisu X i daje lepsze spojrzenie na ową maskę, dzięki temu, że Wolverine jest pokazany bardziej z profilu. Zobaczcie poniżej.

https://twitter.com/DeadpoolUpdate/status/1755366031013384662

Deadpool 3 - obsada

Do swoich ról powrócą ponadto Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) i Shioli Kutsuna (Yukio). Do obsady dołączyli Emma Corrin (The Crown) i Matthew Macfadyen (Sukcesja). Widzowie powinni się spodziewać również kilku cameo postaci znanych z serii filmów o X-Menach i nie tylko.

Deadpool 3 - opis fabuły

Po kilku niepowodzeniach zawodowych związanych z kryzysem wieku średniego Wade Wilson postanawia oficjalnie przejść na emeryturę jako Deadpool i zostaje sprzedawcą używanych samochodów. Jednak gdy w grę wchodzą losy jego przyjaciół, rodziny i całego świata, Deadpool raz jeszcze chwyci katanę. Rekrutuje niechętnego i zdystansowanego Wolverine'a, aby wraz z nim walczyć nie tylko o przetrwanie, ale i całą ich spuściznę.

Deadpool 3 - premiera w kinach 26 lipca 2024 roku.

Zobacz także:

Marvel - najlepsi aktorzy [RANKING]

Sprawdźcie ranking najlepszych aktorów wcielających się w komiksowe postaci Marvela według serwisu Ranker.