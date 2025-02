Apple TV+ wypuściło hit – to największa premiera filmowa w historii platformy!

Fot. Apple TV+

Wąwóz miał największą filmową premierę w historii Apple TV+! Tym samym produkcja przebiła widowisko Wolfs z Georgem Clooneyem i Bradem Pittem w rolach głównych. To duże osiągnięcie. Choć Apple nie chciało ujawnić dokładnych liczb, to potwierdziło, że to prawda i premiera filmu zwiększyła liczbę nowych widzów o 80% z weekendu na weekend po debiucie 14 lutego.

Wąwóz - najważniejsze informacje

O czym opowiada fabuła filmu? Miles Teller i Anya Taylor-Joy wcielają się w rywalizujących ze sobą strażników, którzy z wieży obserwacyjnej nadzorują tajemniczy wąwóz poniżej. Z czasem nawiązują relację na odległość, która ostatecznie prowadzi ich w dół, do prawdy.

Reżyserem Wąwozu jest Scott Derrickson, a scenariusz napisał Zach Dean. W obsadzie są również Sigourney Weaver, gwiazda Obcego.

Wąwóz - zdjęcia