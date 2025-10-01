Reklama
Netflix - nowości na październik 2025. Wiedźmin, Druga Furioza i Potwór: Historia Eda Geina

Sprawdźcie, jakie nowości przygotował Netflix na październik 2025. Oto lista tytułów!
Magda Muszyńska
Tagi:  Wiedźmin 
lista nowości netflix druga furioza październik
Netflix październik 2025 fot. materiały prasowe
W październiku na Netflix pojawi się wiele świetnych nowości. Przede wszystkim z 4. sezonem powróci Wiedźmin, w którym Henry'ego Cavilla w roli Geralta zastąpił Liam Hemsworth. Ponadto premierę będzie mieć Druga Furioza, czyli kontynuacja kinowego hitu z 2021 roku. Fani serii Potwory, która wcześniej opowiadała historie o Jeffrey'u Dahmerze i braciach Menendezach, powinni sprawdzić kolejny sezon pt. Potwór: Historia Eda Geina o seryjnym mordercy, którym inspirowano się w filmach Teksańska masakra piłą mechaniczną, Psychoza oraz Milczenie owiec. Na platformie zadebiutuje również 2. sezon Nikt tego nie chce, w którym zobaczymy dalszy ciąg romansu między agnostyczną podcasterką Joanne (Kristen Bell) z niekonwencjonalnym rabinem Noah (Adam Brody). Na uwagę zasługuje także dokument o Victorii Beckham. Nie zabraknie też wielu ciekawych filmów na licencji, jak Wiking, The Social Network, Vinci 2 czy filmowa trylogia Władcy Pierścieni.

Sprawdźcie poniżej pełną listę nowości na Netflix w tym miesiącu.

Netflix - premiery na październik 2025

FILMY I SERIALE NETFLIX 
RIV4LI 01/10/2025
Miłość jest ślepa: Sezon 9 01/10/2025
Rockstar: Duki z końca świata 02/10/2025
Twardzi goście 02/10/2025
The Game: You Never Play Alone 02/10/2025
Rhythm + Flow: Francja – Co słychać? 03/10/2025
Steve 03/10/2025
Zmiana 03/10/2025
Potwór: Historia Eda Geina 03/10/2025
Zwierz 03/10/2025
Życzenie dżina 03/10/2025
Ranma1/2: Sezon 2 04/10/2025
Dr Seuss: Przygody Hortona 06/10/2025
Naprawdę straszne historie 07/10/2025
Caramelo 08/10/2025
Néro 08/10/2025
Czy to ciasto? Halloween 08/10/2025
Victoria Beckham 09/10/2025
Wskrzeszony 09/10/2025
Rekruci 09/10/2025
Mój ojciec – Zabójca BTK 10/10/2025
Kobieta z kabiny dziesiątej 10/10/2025
Płyń do mnie 10/10/2025
Kurukszetra: Wielka wojna z eposu Mahabharata 10/10/2025
Miłość i fortuna 10/10/2025
WWE Crown Jewel: 2025 11/10/2025
Typhoon: Rodzinny interes 11/10/2025
Nasza droga zmarła 14/10/2025
Splinter Cell: Deathwatch 14/10/2025
Druga Furioza 15/10/2025
Six Kings Slam 15/10/2025
Nikt nie widział, jak odchodzimy 15/10/2025
Czas, który pozostał 16/10/2025
Dyplomatka: Sezon 3 16/10/2025
Anonimowi romantycy 16/10/2025
Pierwsza piątka: Sezon 2 16/10/2025
Przypływ: Niewiarygodna historia Rabo de Peixe 17/10/2025
Idealna sąsiadka 17/10/2025
Dobre wieści 17/10/2025
Spowita w mrok 17/10/2025
27 nocy 17/10/2025
Państwo Burakowie 17/10/2025
Przypływ: Sezon 2 17/10/2025
Kto zniszczył drużynę Montreal Expos? 21/10/2025
Wojna z mafią: Filadelfia kontra gangsterzy 22/10/2025
Potwór z Florencji 22/10/2025
Eliksir 23/10/2025
Nikt tego nie chce: Sezon 2 23/10/2025
Dom pełen dynamitu 24/10/2025
Wymarzone życie pana Kima 25/10/2025
Inwigilacja 27/10/2025
Mo Amer: Wild World 28/10/2025
Koszmary z natury: Zagubieni w dżungli 28/10/2025
Haftbefehl: Historia prawdziwa
 28/10/2025
Ballada o drobnym karciarzu 29/10/2025
Selling Sunset: Sezon 9 29/10/2025
Władcy Rio 29/10/2025
Aileen: Królowa seryjnych zabójców
 30/10/2025
Juan Gabriel: Muszę, mogę i chcę 30/10/2025
Wiedźmin: Sezon 4 30/10/2025
Syn osła 30/10/2025
Amsterdam Empire 30/10/2025
Bez tchu: Sezon 2 31/10/2025
Rhythm + Flow: Francja: Sezon 4
 31/10/2025
Zła influencerka
 31/10/2025
Silni i sprawni: Azja Wkrótce
TYTUŁY NA LICENCJI
Niewidzialny 01/10/2025
The Social Network 01/10/2025
Internetowy zabójca 01/10/2025
Meet the Blacks 01/10/2025
Bez snu 01/10/2025
Dracula 01/10/2025
Supersamiec 01/10/2025
Agent i pół 01/10/2025
Sonic. Szybki jak błyskawica 01/10/2025
Nie oddychaj 2 01/10/2025
Przebudzenia 01/10/2025
Facet pełen uroku 01/10/2025
Aniołowie są wśród nas 01/10/2025
Hotel Transylwania 2 01/10/2025
Hotel Transylwania 3 01/10/2025
Hotel Transylwania 01/10/2025
Grzmotomocni: Sezon 4 01/10/2025
Niebezpieczny Henryk: Sezon 5 01/10/2025
Niebezpieczny Henryk: Sezon 3 01/10/2025
Grzmotomocni: Sezon 3 01/10/2025
Wiktoria znaczy zwycięstwo: Sezon 2 01/10/2025
Delirium 03/10/2025
Straszny film 04/10/2025
Straszny film 2 04/10/2025
Kosmiczny mecz 04/10/2025
Reunion 06/10/2025
Wystawa 07/10/2025
Halloween 07/10/2025
Vinci 2 08/10/2025
Sekretne życie zwierzaków domowych 10/10/2025
Sekretne życie zwierzaków domowych 2 10/10/2025
Władca Pierścieni: Dwie wieże 12/10/2025
Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia 12/10/2025
Władca Pierścieni: Powrót króla 12/10/2025
Szczera do bólu 15/10/2025
Gliniarz z Beverly Hills III 16/10/2025
Ciche miejsce 16/10/2025
Spider-Man: Homecoming 16/10/2025
Spider-Man: Daleko od domu 16/10/2025
Gliniarz z Beverly Hills II 16/10/2025
Powrót do przyszłości 16/10/2025
Gliniarz z Beverly Hills 16/10/2025
Ciche miejsce 2 16/10/2025
Transformers: Iskra Ziemi: Sezon 3 17/10/2025
Nikomu ani słowa 18/10/2025
Romeo i Julia 18/10/2025
Zapach kobiety 20/10/2025
Wiking 22/10/2025
13 dni do wakacji 22/10/2025
Chłopiec w pasiastej piżamie 23/10/2025
Trap 25/10/2025
Under the Boardwalk 27/10/2025
Garfield 27/10/2025
Moje wielkie greckie wesele 3 28/10/2025
Pokémon Detektyw Pikachu 31/10/2025

 

Źródło: Netflix

Magda Muszyńska
