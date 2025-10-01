Netflix - nowości na październik 2025. Wiedźmin, Druga Furioza i Potwór: Historia Eda Geina

fot. materiały prasowe

W październiku na Netflix pojawi się wiele świetnych nowości. Przede wszystkim z 4. sezonem powróci Wiedźmin, w którym Henry'ego Cavilla w roli Geralta zastąpił Liam Hemsworth. Ponadto premierę będzie mieć Druga Furioza, czyli kontynuacja kinowego hitu z 2021 roku. Fani serii Potwory, która wcześniej opowiadała historie o Jeffrey'u Dahmerze i braciach Menendezach, powinni sprawdzić kolejny sezon pt. Potwór: Historia Eda Geina o seryjnym mordercy, którym inspirowano się w filmach Teksańska masakra piłą mechaniczną, Psychoza oraz Milczenie owiec. Na platformie zadebiutuje również 2. sezon Nikt tego nie chce, w którym zobaczymy dalszy ciąg romansu między agnostyczną podcasterką Joanne (Kristen Bell) z niekonwencjonalnym rabinem Noah (Adam Brody). Na uwagę zasługuje także dokument o Victorii Beckham. Nie zabraknie też wielu ciekawych filmów na licencji, jak Wiking, The Social Network, Vinci 2 czy filmowa trylogia Władcy Pierścieni.

Sprawdźcie poniżej pełną listę nowości na Netflix w tym miesiącu.

Netflix - premiery na październik 2025