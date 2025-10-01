Netflix - nowości na październik 2025. Wiedźmin, Druga Furioza i Potwór: Historia Eda Geina
Sprawdźcie, jakie nowości przygotował Netflix na październik 2025. Oto lista tytułów!
W październiku na Netflix pojawi się wiele świetnych nowości. Przede wszystkim z 4. sezonem powróci Wiedźmin, w którym Henry'ego Cavilla w roli Geralta zastąpił Liam Hemsworth. Ponadto premierę będzie mieć Druga Furioza, czyli kontynuacja kinowego hitu z 2021 roku. Fani serii Potwory, która wcześniej opowiadała historie o Jeffrey'u Dahmerze i braciach Menendezach, powinni sprawdzić kolejny sezon pt. Potwór: Historia Eda Geina o seryjnym mordercy, którym inspirowano się w filmach Teksańska masakra piłą mechaniczną, Psychoza oraz Milczenie owiec. Na platformie zadebiutuje również 2. sezon Nikt tego nie chce, w którym zobaczymy dalszy ciąg romansu między agnostyczną podcasterką Joanne (Kristen Bell) z niekonwencjonalnym rabinem Noah (Adam Brody). Na uwagę zasługuje także dokument o Victorii Beckham. Nie zabraknie też wielu ciekawych filmów na licencji, jak Wiking, The Social Network, Vinci 2 czy filmowa trylogia Władcy Pierścieni.
Sprawdźcie poniżej pełną listę nowości na Netflix w tym miesiącu.
Netflix - premiery na październik 2025
|FILMY I SERIALE NETFLIX
|RIV4LI
|01/10/2025
|Miłość jest ślepa: Sezon 9
|01/10/2025
|Rockstar: Duki z końca świata
|02/10/2025
|Twardzi goście
|02/10/2025
|The Game: You Never Play Alone
|02/10/2025
|Rhythm + Flow: Francja – Co słychać?
|03/10/2025
|Steve
|03/10/2025
|Zmiana
|03/10/2025
|Potwór: Historia Eda Geina
|03/10/2025
|Zwierz
|03/10/2025
|Życzenie dżina
|03/10/2025
|Ranma1/2: Sezon 2
|04/10/2025
|Dr Seuss: Przygody Hortona
|06/10/2025
|Naprawdę straszne historie
|07/10/2025
|Caramelo
|08/10/2025
|Néro
|08/10/2025
|Czy to ciasto? Halloween
|08/10/2025
|Victoria Beckham
|09/10/2025
|Wskrzeszony
|09/10/2025
|Rekruci
|09/10/2025
|Mój ojciec – Zabójca BTK
|10/10/2025
|Kobieta z kabiny dziesiątej
|10/10/2025
|Płyń do mnie
|10/10/2025
|Kurukszetra: Wielka wojna z eposu Mahabharata
|10/10/2025
|Miłość i fortuna
|10/10/2025
|WWE Crown Jewel: 2025
|11/10/2025
|Typhoon: Rodzinny interes
|11/10/2025
|Nasza droga zmarła
|14/10/2025
|Splinter Cell: Deathwatch
|14/10/2025
|Druga Furioza
|15/10/2025
|Six Kings Slam
|15/10/2025
|Nikt nie widział, jak odchodzimy
|15/10/2025
|Czas, który pozostał
|16/10/2025
|Dyplomatka: Sezon 3
|16/10/2025
|Anonimowi romantycy
|16/10/2025
|Pierwsza piątka: Sezon 2
|16/10/2025
|Przypływ: Niewiarygodna historia Rabo de Peixe
|17/10/2025
|Idealna sąsiadka
|17/10/2025
|Dobre wieści
|17/10/2025
|Spowita w mrok
|17/10/2025
|27 nocy
|17/10/2025
|Państwo Burakowie
|17/10/2025
|Przypływ: Sezon 2
|17/10/2025
|Kto zniszczył drużynę Montreal Expos?
|21/10/2025
|Wojna z mafią: Filadelfia kontra gangsterzy
|22/10/2025
|Potwór z Florencji
|22/10/2025
|Eliksir
|23/10/2025
|Nikt tego nie chce: Sezon 2
|23/10/2025
|Dom pełen dynamitu
|24/10/2025
|Wymarzone życie pana Kima
|25/10/2025
|Inwigilacja
|27/10/2025
|Mo Amer: Wild World
|28/10/2025
|Koszmary z natury: Zagubieni w dżungli
|28/10/2025
|Haftbefehl: Historia prawdziwa
|28/10/2025
|Ballada o drobnym karciarzu
|29/10/2025
|Selling Sunset: Sezon 9
|29/10/2025
|Władcy Rio
|29/10/2025
|Aileen: Królowa seryjnych zabójców
|30/10/2025
|Juan Gabriel: Muszę, mogę i chcę
|30/10/2025
|Wiedźmin: Sezon 4
|30/10/2025
|Syn osła
|30/10/2025
|Amsterdam Empire
|30/10/2025
|Bez tchu: Sezon 2
|31/10/2025
|Rhythm + Flow: Francja: Sezon 4
|31/10/2025
|Zła influencerka
|31/10/2025
|Silni i sprawni: Azja
|Wkrótce
|TYTUŁY NA LICENCJI
|Niewidzialny
|01/10/2025
|The Social Network
|01/10/2025
|Internetowy zabójca
|01/10/2025
|Meet the Blacks
|01/10/2025
|Bez snu
|01/10/2025
|Dracula
|01/10/2025
|Supersamiec
|01/10/2025
|Agent i pół
|01/10/2025
|Sonic. Szybki jak błyskawica
|01/10/2025
|Nie oddychaj 2
|01/10/2025
|Przebudzenia
|01/10/2025
|Facet pełen uroku
|01/10/2025
|Aniołowie są wśród nas
|01/10/2025
|Hotel Transylwania 2
|01/10/2025
|Hotel Transylwania 3
|01/10/2025
|Hotel Transylwania
|01/10/2025
|Grzmotomocni: Sezon 4
|01/10/2025
|Niebezpieczny Henryk: Sezon 5
|01/10/2025
|Niebezpieczny Henryk: Sezon 3
|01/10/2025
|Grzmotomocni: Sezon 3
|01/10/2025
|Wiktoria znaczy zwycięstwo: Sezon 2
|01/10/2025
|Delirium
|03/10/2025
|Straszny film
|04/10/2025
|Straszny film 2
|04/10/2025
|Kosmiczny mecz
|04/10/2025
|Reunion
|06/10/2025
|Wystawa
|07/10/2025
|Halloween
|07/10/2025
|Vinci 2
|08/10/2025
|Sekretne życie zwierzaków domowych
|10/10/2025
|Sekretne życie zwierzaków domowych 2
|10/10/2025
|Władca Pierścieni: Dwie wieże
|12/10/2025
|Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia
|12/10/2025
|Władca Pierścieni: Powrót króla
|12/10/2025
|Szczera do bólu
|15/10/2025
|Gliniarz z Beverly Hills III
|16/10/2025
|Ciche miejsce
|16/10/2025
|Spider-Man: Homecoming
|16/10/2025
|Spider-Man: Daleko od domu
|16/10/2025
|Gliniarz z Beverly Hills II
|16/10/2025
|Powrót do przyszłości
|16/10/2025
|Gliniarz z Beverly Hills
|16/10/2025
|Ciche miejsce 2
|16/10/2025
|Transformers: Iskra Ziemi: Sezon 3
|17/10/2025
|Nikomu ani słowa
|18/10/2025
|Romeo i Julia
|18/10/2025
|Zapach kobiety
|20/10/2025
|Wiking
|22/10/2025
|13 dni do wakacji
|22/10/2025
|Chłopiec w pasiastej piżamie
|23/10/2025
|Trap
|25/10/2025
|Under the Boardwalk
|27/10/2025
|Garfield
|27/10/2025
|Moje wielkie greckie wesele 3
|28/10/2025
|Pokémon Detektyw Pikachu
|31/10/2025
Źródło: Netflix
