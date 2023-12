Disney+ - premiery Marvel Studios na 2024 rok. Lista nowości

Źródło: Marvel

Wiemy, że MCU po dość intensywnym czasie zamierza zwolnić tempo. Kevin Feige, prezes Marvel Studios, zapowiedział, że wpłynie to także na premiery Disney+. Według niego dzięki temu każdy tytuł będzie miał szansę, by zabłysnąć. Co to oznacza w praktyce?

Disney+ - premiery Marvel Studios na 2024 rok

W komunikacie prasowym Disney+ o nowościach, planowanych na 2024 rok, pojawiły się także informacje o nadchodzących premierach Marvel Studios. Na liście znalazły się trzy seriale:

To oznacza, że na Disney+ w 2024 roku pojawią się trzy seriale Marvela.

Marvel Studios - inne planowane projekty

Zapowiedziano także inne projekty Marvela, jednak żaden z nich nie ma jeszcze podanej daty premiery. Są to:

Trudno powiedzieć, czy pojawią się w 2025 roku, czy może będzie trzeba poczekać na nie jeszcze dłużej. Szczególnie, że na przykład Daredevil: Born Again był już w połowie ukończony, jednak produkt na tyle nie przypadł do gustu kadrze kierowniczej, że kazano wprowadzić zmiany, zaczynając od zmiany showrunnera i scenarzystów.

Wiadomo także, że trwają prace nad serialami animowanymi Spider-Man: Freshman Year i Marvel Zombies.

