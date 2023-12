"Zadziwiający stek bzdur" - tak oscarowy reżyser podsumował wypowiedź szefa Disneya o Marvels

Marvel/IMAX

Peter Ramsey jest reżyserem oscarowej animacji Spider-Man Uniwersum i równie chwalonego sequela Poprzez multiwersum. Można więc uznać, że zna się na tworzeniu filmów. A teraz postanowił skrytykować Boba Igera, szefa Disneya, za komentarze na temat tworzenia filmu Marvels. Nazwał je "zadziwiającym stekiem bzdur" i bronił swojego zdania, gdy część fanów się z nim nie zgodziła.

Bob Iger komentuje porażkę Marvels

Marvels poniosło klęskę w box office. W pierwszy weekend w Ameryce Północnej sprzedano na film zaledwie 3,3 mln biletów, więc mniej niż na największą klapę finansową roku, czyli Flasha (3,9 mln biletów). W pozostałych miejscach na świecie nie poszło lepiej. 63.3 mln dolarów z 51 krajów jest najgorszym wynikiem w dziejach MCU. Za to w drugi weekend zanotowano 68% spadku frekwencji, co również jest nowym "rekordem" dla MCU.

Bob Iger na konferencji DealBook stwierdził, że problemem Marvels był brak nadzoru ze strony kadry kierowniczej:

Marvels był kręcony w czasie COVID, a na planie nie było wystarczającego nadzoru. [...]

Co ciekawe, Bob Iger wrócił na stanowisko szefa Disneya w 2022 roku, a podczas tego samego wydarzenia skomentował rządy byłego CEO. Jak donosi New York Times, jest rozczarowany tym, co działo się podczas jego nieobecności, kiedy firmą zarządzał Bob Chapek. Dodał, że po powrocie spędził wiele czasu "rozwiązując problemy, z którymi borykała się firma" i mierząc się z wyzwaniami. Niektóre były wynikiem decyzji, jakie podjął jego poprzednik, a inne ogólnymi konfliktami na świecie i w branży rozrywkowej.

Armageddon w Box Office – 2023 rokiem największych filmowych klęsk wszech czasów

Tak Peter Ramsey posumował wypowiedź szefa Disneya o Marvels

Peter Ramsey skomentował wypowiedź Boba Igera na platformie X, czyli dawnym Twitterze.

"To zadziwiający stek bzdur"

Oczywiście, część fanów Marvela się z nim nie zgodziła, ale reżyser Spider-Man: Uniwersum bronił swojego stanowiska. Na przykład, gdy jeden z użytkowników napisał, że chociażby filmowi Thor: miłość i grom także był potrzebny większy nadzór, odpowiedział:

Skąd wiesz, żer to właśnie nie ten "nadzór" był źródłem rzeczy, które nie podobały ci się w filmie?

Były jednak także osoby, które z nim się zgodziły. Jeden z użytkowników zwrócił na przykład uwagę na fakt, że według doniesień to sam Bob Iger narzucił Marvelowi szybkie tempo tworzenia nowych filmów, przez które mogła ucierpieć ich jakość. Jeszcze inni zauważyli, że Marvels miało kiepską promocję i zadebiutowało w kinie tuż po strajku aktorów i scenarzystów, przez który aktorzy nie mogli reklamować produkcji, w których grali.

