Reżyserka o TEJ scenie z Johnem Duttonem w Yellowstone. Zdradza szczegóły pracy nad sezon 5B

Yellowstone po niemal dwóch latach powrócił z nowymi odcinkami sezonu 5B. W 9. epizodzie Kevin Costner, który był gwiazdą serialu, został wypisany z historii. W rozmowie z serwisem Variety te wydarzenia oraz przebieg zdjęć skomentowała reżyserka odcinka - Christina Alexandra Voros.

Reżyserka o powrocie na plan sezonu 5B

Twórczyni przyznała, że wszyscy czują się jak rodzina i byli podekscytowani powrotem na plan oraz wspólną pracą po tak długiej przerwie spowodowanej między innymi strajkiem scenarzystów oraz konfliktem z Costnerem. Ale czuli się szczęśliwi powracając do pięknych krajobrazów Montany. Jednocześnie też mieli ogromne poczucie obowiązku, jako osoby odpowiedzialne za tworzenie historii. Dodała, że po zakończeniu zdjęć wszyscy byli wyczerpani.

Powrót na plan po tak długim czasie nie okazał się tak trudny, jak mogłoby się wydawać właśnie ze względu na to, że wiele osób od lat pracuje nad tym serialem. Pisanie scenariusza było trudnym, ale ambitnym zadaniem. Obsada dała z siebie wszystko, a aktorzy musieli robić rzeczy, których nie robili wcześniej, co było piekielnie wymagające. Voros przyznała, że jednym z najlepszych momentów jej kariery było oglądanie niektórych występów Wesa Bentleya, Cole'a Hausera, Kelly Reilly i Luke'a Grimesa w tym sezonie. Zaparły jej dech w piersiach - mamy spodziewać się fajerwerków pod względem emocjonalnym oraz gry aktorskiej.

Reżyserka o scenie śmierci Johna Duttona w Yellowstone

Następnie reżyserka odniosła się do sceny z 9. odcinka, w której pokazano przez krótką chwilę martwe ciało Johna Duttona.

Nie mogę wypowiadać się na temat myśli Taylora Sheridana [scenarzysta odcinka i twórca serialu] podczas pisania, ale powiem, że zdecydowanie podjęto decyzję, aby uznać, że śmierć staje się realna, gdy widzisz jej wpływ na ludzi, którzy wciąż żyją. Możesz mieć trzyminutowe ujęcie ciała na ziemi, co oznaczałoby mniej niż 30 sekund na twarzy Kelly patrzącej na to ciało. Emocjonalny wpływ śmierci jest ciekawszy niż sama śmierć i myślę, że można tak powiedzieć o całym sezonie.

Voros przyznała, że była zaskoczona, gdy okazało się, że sezon 5B nie polega na tym, że widzowie będą się zastanawiać jak John Dutton zniknął, tylko od razu przedstawiono sytuację.

Byłam w szoku, kiedy pierwszy raz przeczytałam scenariusz, ale potem, kiedy zaczęłam dostrzegać, dokąd to zmierza przez resztę sezonu, miało to wiele sensu. To był odważny ruch. Pozostawił o wiele więcej miejsca dla postaci i aktorów, którzy je uosabiają, aby naprawdę rozwinąć się w najprawdziwsze, najczystsze wersje samych siebie — najsilniejsze, ale także najbardziej wrażliwe.

Dodała, że zestawienie retrospekcji z brutalną rzeczywistością, stało się pięknie skomplikowanym sposobem na pogłębienie wpływu tej śmierci. Ostrzegła, że widzowie będą trochę zdezorientowani, podobnie jak postacie w serialu.

Reżyserka pracuje również nad serialem Madison, czyli kontynuacją Yellowstone. Powiedziała, że wspólnym mianownikiem obu produkcji jest krajobraz Montany, ale nowa produkcja opowiada zupełnie inną historię i z innej perspektywy. Porównała to do oglądania innej strony tego samego, oszlifowanego diamentu.

Yellowstone - premiera 9. odcinka 14 listopada na SkyShowtime.

