Disney powinien się wstydzić. Prezes SAG-AFTRA o pozwie Scarlett Johansson

fot. Marvel

Scarlett Johansson złożyła pozew przeciwko Disneyowi 29 lipca 2021 roku w sądzie w Los Angeles, oskarżając korporację o złamanie kontraktu przez premierę hybrydową Czarnej Wdowy. Jej podstawowe wynagrodzenie miało wynosić 20 milionów dolarów, a poza nim aktorka miała dostać procent ze sprzedaży biletów do kin. Brak ekskluzywności dla nich miał ją doprowadzić do poważnych strat finansowych. Eksperci szacują, że na 50 milionów dolarów. Według pozwu korporacja miała za to zyskać, jej kosztem, na nowych subskrybentach na swojej platformie Disney+.

fot. Marvel

Disney skomentował to mówiąc, że aktorka nie tylko zyskała na premierze na Disney+ w usłudze Premier Access, ale także że jej pozew jest o tyle niepokojący, że pokazuje bezduszne lekceważenie globalnych skutków pandemii koronawirusa. Co z kolei doprowadziło do wypowiedzenia się na ten temat przez takie organizacje jak Women in Film czy ReFrame, które skrytykowały firmę za próbę ukazania aktorki jako samolubnej i niewrażliwej, gdy próbuje stanąć w obronie swoich interesów biznesowych. Teraz sprawę postanowiła skomentować Gabrielle Carteris, prezes amerykańskiego związku zawodowego SAG-AFTRA, który reprezentuje między inny aktorów i piosenkarzy.

Według niej Disney naruszył umowę ze Scarlett Johansson.

Disney powinien się wstydzić, że używa tej przestarzałej taktyki zastraszania i używania płci, by kogoś zawstydzić. Aktorzy muszą dostawać takie wynagrodzenie za swoją pracę, jakie jest zawarte w ich kontraktach. Scarlett Johansson rzuca światło na niewłaściwie zmiany w wynagrodzeniach, jakie mają miejsce, ponieważ korporacje próbują zmienić model dystrybucji. Nikt, obojętnie w jakiej branży pracuje, nie powinien paść ofiarą niespodziewanych cięć w oczekiwanym wynagrodzeniu. To niedorzeczne i niesprawiedliwe. Disney i inne firmy jego pokroju radzą sobie bardzo dobrze i z pewnością są w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, na jakie umówili się z artystami, którzy odpowiadają za ich zyski.

Dodała, że są bardzo zaniepokojeni tonem, w jakim Disney postanowił skrytykować aktorkę.

Kobiety nie są bezduszne, gdy stają w swojej obronie i walczą o uczciwe wynagrodzenie - są liderami i czempionami, jeśli chodzi o ekonomiczną sprawiedliwość. Były ofiarami nierównych płac na tle płciowym przez dekady, a przez takie komentarze, jak w orzeczeniu prasowym Disneya, nimi pozostają. Ataki tego typu nie powinny mieć miejsca w naszym społeczeństwie i SAG-AFTRA nadal będzie broniło swoich członków przez wszelkimi formami uprzedzeń.