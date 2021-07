Czarna Wdowa - Scarlett Johansson pozywa Disneya. Chodzi o premierę filmu MCU

fot. Marvel Studios

Jak donosi Wall Street Journal, Scarlett Johansson złożyła pozew wobec The Walt Disney Co., w którym oskarża ich o złamanie kontraktu. Mieli się do tego dopuścić organizując premierę hybrydową filmu Czarna wdowa, czyli wprowadzając ją do kin i do VOD złamali prawo. Pozew został złożony w sądzie w Los Angeles.

Ta decyzja jej zdaniem łamie kontrakt, ponieważ premierą Czarnej Wdowy w Disney+ miała przyciągnąć nowych subskrybentów i zwiększyć cenę akcji na giełdzie. To sprawia, że aktorka traci pieniądze, ponieważ na mocy kontraktu większość gaży Scarlett Johansson bazowana jest na procencie z wpływów sprzedaży biletów do kin. A do tego twierdzi, że dostała gwarancję od Marvel Studios, że film będzie tylko w kinach.

Pozew mówi też o tym, że w wyniku tych działań prezes Disneya Bob Chapek oraz były prezes Bob Iger osobiście zarobili dużo pieniędzy dzięki zwiększaniu subskrybentów Disney+.

- W skrócie, wiadomość do najwyższych władz Disneya oraz jednocześnie od nich była klarowna: zwiększyć liczbę subskrybentów Disney+. nie zważać na zobowiązania w kontraktach, a zostaniecie nagrodzeni - czytamy w pozwie.

John Berlinski, prawnik Scarlett Johansson tak napisał w oświadczeniu. Twierdzi, że ten ruch z premierą Czarnej Wdowy został wykonany w celu zwiększenia subskrybentów i ceny akcji. COVID-19 jego zdaniem to tylko wymówka.

- Ignorując kontrakty artystów odpowiedzialnych za sukces filmów jest naruszeniem ich praw i udowodnimy to w sądzie. To z całą pewnością nie jest ostatnia sprawa, w której hollywoodzki talent sprzeciwia się Disneyowi i stawia sprawę jasno: cokolwiek będzie firma robić i jak będzie to usprawiedliwiać, ma prawne zobowiązanie uhonorowania kontraktów.

Disney nie skomentował pozwu. Jest to sytuacja bez precedensu, bo jeśli Scarlett Johansson wygra tę sprawę, następne pozwy mogą być kwestią. Zwłaszcza powody do niepokoju może mieć Warner Bros., których wszystkie filmy w 2021 mają premierę hybrydową.