Disney pozwie policję USA za korzystanie z czaszki Punishera? Chcą tego twórcy komiksów

Po śmierci George'a Floyda przez Stany Zjednoczone przetacza się fala protestów przeciwko brutalności tamtejszej policji. Spora część opinii publicznej zmienia swoje stanowisko co do sposobu działania funkcjonariuszy, dokonując rewizji wielu kwestii związanych z jej funkcjonowaniem. Jedną z nich jest Blue Lives Matter, ruch mający na celu doprowadzić do tego, że absolutnie wszyscy podejrzewani i oskarżeni o zabicie stróża prawa powinni być sądzeni tak, jakby dokonali zbrodni nienawiści.

Inicjatywa ta, a także wielu innych policjantów, często korzysta z odwołania do znanego fanom popkultury symbolu Punishera - charakterystycznej czaszki. Twórcy komiksów domagają się teraz od Disneya, aby z tego powodu pozwał on amerykańską policję.

Od wielu lat artyści dają do zrozumienia, że umieszczanie przez funkcjonariuszy na swoich strojach właśnie tej czaszki jest kompletnym wypaczeniem komiksowego emblematu, jakby stróże prawa chcieli jeszcze bardziej podkreślić swoją brutalność i bezwzględność. Współtwórca postaci Franka Castle'a, Gerry Conway, określił tego typu zabiegi mianem "haniebnych", a w jednym z zeszytów komiksowych Punisher sam przekonywał policjantów, że malowanie czaszki na służbowym aucie jest "strasznym pomysłem".

W tym tygodniu Disney, właściciel Marvela, przekazał 5 mln USD organizacjom walczącym o społeczną sprawiedliwość. Twórcy komiksów uważają jednak, że firma powinna raz na zawsze zakończyć kwestię związaną z korzystaniem przez policję z czaszki Punishera, wnosząc w tej sprawie pozew do sądu. Wśród zachęcających do takiego działania znaleźli się m.in. Mags Visaggio, Matt Wilson, Kat Verhoeven i Erick Palicki. Według informacji ostatniego z nich, Disney miał już w tej materii podejmować kroki w przeszłości, jednak sprawa nie znalazła swojego finału.

Wiele amerykańskich portali popkulturowych, raportując o powyższych doniesieniach, pozwala sobie na komentarz, w którym dziennikarze okazują wsparcie dla całego pomysłu. Pojawiają się choćby głosy, że z dzisiejszej perspektywy korzystanie z symbolu Punishera przez policję stało się "narzędziem propagandowym".

Punisher – radiowóz

