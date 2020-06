Marvel - najgorsze filmy komiksowe. Zanim przyszli Avengers, rządził wstyd i chaos [RANKING]

20. Captain America (1944) - Powstawał jako serial, dziś najczęściej prezentowany jako blisko… 4-godzinny film. Cap mierzy się tu z potężnym złoczyńcą znanym jako Scarab, który dąży do opanowania planety za pomocą swojej śmiercionośnej armii. Owszem, to pierwsza próba wejścia Marvela do ekranowego świata, jednak z perspektywy lat cała historia prezentuje się niedorzecznie. Dość powiedzieć, że widowisko chce skraść sobowtór Kapitana Ameryki, który w większości scen ze swoim udziałem pojawia się z… pistoletem w dłoni.