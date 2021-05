Disney pokazał, jak wygląda „prawdziwy” miecz świetlny

Źródło: Disney / YouTube

Miłośnicy sagi George’a Lucasa od lat próbowali zrekonstruować broń, którą posługiwali się filmowi rycerze Jedi. Niestety z uwagi na specyfikę jej działania było to iście karkołomne zadanie. Z punktu widzenia współczesnej nauki miecze świetlne po prostu nie mogą istnieć – znane nam prawa fizyki wykluczają możliwość wygenerowania wiązki plazmy o określonej długości, która byłaby tak twarda, aby sprawdzić się w roli ostrza.

Rekwizytorzy również mieli problem ze zbudowaniem repliki o świecącym, chowanym ostrzu. Inżynierowie Disneya opatentowali co prawda patent na wysuwanie ostrza już w 2018 roku, ale na wcielenie go w życie przyszło nam poczekać wiele miesięcy. Na początku kwietnia 2021 przedstawiciele korporacji w końcu pokazali innowacyjną replikę w działaniu na zamkniętym spotkaniu dla prasy. Niestety, wówczas nie ujawniono żadnych materiałów z tej prezentacji. Aż do teraz, kiedy firma postanowiła zaprezentować swój najnowszy wynalazek całemu światu:

Nowa zabawka nie ma przezroczystego, na sztywno zamontowanego rdzenia jak popularne repliki broni Jedi. Ostrze wysuwa się z rękojeści i jest tak kompaktowe, że bez problemu zmieszczono je w mieczu świetlnym standardowych rozmiarów.

Replikę w pierwszej kolejności przetestują osoby odwiedzające hotel Star Wars: Galactic Starcruiser w Walt Disney World Resort. Nowy obiekt ma być wysoce immersyjnym doświadczeniem, które przeniesie nas wprost do giwezdnowojennej rzeczywistości. W trakcie dwudniowego pobytu goście przejdą szkolenie z fechtunku mieczem świetlnym i zwiedzą lokacje inspirowane uniwersum George'a Lucasa.

Na debiut zabawki musimy jednak poczekać. Inżynierowie z Walt Disney Imagineering Research wciąż pracują nad udoskonaleniem jej konstrukcji, a wstępną datę otwarcia Star Wars: Galactic Starcruiser zaplanowano dopiero na 2022 rok. Korporacja nie poinformowała także, ile przyjdzie nam zapłacić za to cacko.