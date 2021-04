Gwiezdne Wojny - Darth Revan w serialu Disney+? Lucasfilm ma plan dla Sithów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Wiemy, że Gwiezdne Wojny są rozplanowane na lata, więc poza tym, co już wiemy, że powstanie, w planach jest wiele rzeczy na rozwój spójnego uniwersum, które jeszcze nie zostały ogłoszone. Nowe informacje pochodzą z podcastu HoloNet Maurader, w którym gościł Corey Van Dyke z Kessel Run Transmissions, czyli jednego z najlepszych źródeł informacji o Star Wars. To od niego pochodzą nowe doniesienia.

Według jego źródeł do nowego aktualnie budowanego kanonu Gwiezdnych Wojen zostanie dołączony kultowy Darth Revan, znany choćby z gier Star Wars: Knights of the Old Republic. Twierdzi, że najpierw pojawi się w jednym z nadchodzących, zapowiedzianych seriali Disney+, Ma być to zapowiedź jego solowego serialu, w którym nowi fani i widzowie poznają historię kultowej postaci.

Dodał także, że Lucafilm i Disney mają duże plany na postacie Sithów, którzy w przyszłości mają być kluczem w ramówce seriali Disney+ począwszy od zapowiedzianego The Acolyte. Z uwagi na to z jakiego okresu Darth Revan pochodzi, bardzo prawdopodobne jest, że zobaczymy go właśnie w tej produkcji, z opisu której wynika, że właśnie Sithowie będą w niej bardzo ważni. Oczywiście okres Wielkiej Republik dzieli wiele lat od Starej Republiki, ale z uwagi na bliższy okres i tematykę, ma to sens, że tutaj zostanie to poruszone. Van Dyke jest pewien, że powstał szkic koncepcyjny do tego serialu, w którym widać Revana w hologramie. Być może tytułowa akolitka czyta o nim w archiwach, ale to już czysta spekulacja.

Oczywiście powyższe informacje traktujemy jako plotkę dopóki Lucasfilm jej nie potwierdzi lub nie zdementuje.