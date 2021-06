Disney+ przenosi premiery swoich seriali na środy

Źródło: Marvel/Disney+

Serial Loki wchodzący w skład MCU zadebiutował na platformie streamingowej Disney+ w środę, 9 czerwca. To był do tej pory wyjątek, ponieważ poprzednie produkcje serwisu takie jak The Mandalorian czy WandaVision miały swoje premiery w piątek. Jednak ten zabieg się opłacił, ponieważ 1. odcinek Lokiego był najchętniej oglądaną premierą Disney+. Okazuje się, że platforma wprowadzi ten system na stałe.

W przyszłości serwis zrzuci premiery wszystkich swoich seriali na środy. Obejmuje to wszystkie oryginalne seriale fabularne, dokumentalne i animowane. Premiera filmów Disney+ Original Movies będzie kontynuowana w piątki.

fot. Disney

Oto nowe daty premier kilku serii: