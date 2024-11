Diuna: Proroctwo a filmy Denisa Villeneuve'a - podobieństwa i różnice. Showrunnerka wychwala książki

Fot. Materiały prasowe

Diuna: Proroctwo to nowa historia bazująca na prequelowej serii książek do Diuny Franka Herberta. Opowie o losie dwóch sióstr, które zakładają legendarny zakon Bene Gesserit. W rozmowie z ComicBook.com, showrunnerka serialu, Alison Schapker, opowiedziała o inspiracji filmami Denisa Villeneuve'a i różnicami pomiędzy nimi a serialem.

Denis stworzył świat pełen niezwykłego spektaklu i elegancji. Jego wybory estetyczne były oszałamiająco piękne. Zdołał też bardzo przywiązać widza do losów Paula Atrydy. W naszym serialu, którego akcja dzieje się 10 000 lat wcześniej, również aspirowaliśmy do takiego spektaklu i piękna. Próbowaliśmy, żeby było, jak to mówiliśmy: "epicko, ale intymnie". W telewizji trzeba być blisko swoich postaci. Trzeba czuć z nimi więź. To nie jest ekran IMAX, tylko mały ekran, więc masz ograniczoną kontrolę nad tym, co się tam pojawi. Historia musi być wiarygodna.

Showrunnerka miała też wiele ciepłych słów do powiedzenia o samych książkach Herberta, ale i trudnościach w związku z adaptowaniem ich.

To było równie przerażające, co ekscytujące. To daje okazję na stworzenie czegoś wyjątkowego. I ktoś już to zrobił! Pojawiły się filmy Denisa Villeneuve'a, które moim zdaniem otworzyły wiele osób na Diunę. Seria książek jest bardzo ważna, ma ogromne znaczenie i wpływ. To klasyk. Wielkim przywilejem jest to, że możemy być częścią tego świata i pobawić się w tej piaskownicy. Dlatego też jesteśmy tak podekscytowani.

Diuna: Proroctwo

Diuna: Proroctwo - opis fabuły

Historia serialu toczy się 10 000 lat przed wydarzeniami z kinowego filmu Diuna. Opowiada historię sióstr Valyi i Tuli Harkonnen, które stawiają czoła siłom zagrażającym przyszłości ludzkości i zakładają legendarny zakon Bene Gesserit.

Showrunnerkami serialu są Alison Schapker, odpowiadająca również za scenariusz, oraz Anna Foerster, która wyreżyserowała kilka odcinków.

W obsadzie znaleźli się: Emily Watson, Olivia Williams, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds, Chloe Lea, Travis Fimmel, Mark Strong, Jade Anouka, Chris Mason, Josh Heuston i Edward Davis.

Premiera Diuna: Proroctwo odbędzie się 18 listopada na platformie Max.