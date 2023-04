Disney szuka nowego CEO. Obecny szef, Bob Iger, zdradza szczegóły

Fot. Disney

Bob Iger wrócił do roli CEO w The Walt Disney Company. Zdradził, jak będą wyglądać poszukiwania osoby, która zastąpi go na tym stanowisku. Ma to wyglądać inaczej, niż poprzednio.

Przypominamy, że Bob Iger był szefem Disneya od 2005 do 2020 roku, jednak oficjalnie przeszedł na emeryturę dopiero w 2021 roku. Posadę CEO przejął wtedy Bob Chapek, który utrzymał się na tym stanowisku zaledwie trzy lata. W końcu Iger powrócił, by zastąpić nowego szefa Disneya. Jednak ponownie szuka następcy.

Disney szuka nowego CEO

Podczas sesji zdjęciowej do okładki Time100, Bob Iger został spytany o szczegóły poszukiwań nowego CEO Disneya. Odpowiedział:

To nie tylko jedno z moich zadań: to główny priorytet całego zarządu. Spotykamy się regularnie, by określić, jakich cech szukamy, a także których ludzi możemy wziąć pod uwagę. Biorąc pod uwagę to, co działo się w ciągu ostatnich kilku lat, to nie tylko priorytet; tym razem poświęcimy temu jeszcze więcej czasu i uwagi. Zawsze uważaliśmy to za ważną decyzję, ale nie jestem nieśmiertelny i ostatnio mieliśmy pewne trudności, więc nawet bardziej skupiamy się na tym zadaniu, niż kiedyś.