Disney dementuje plotkę o solowym projekcie MCU - chodzi o wyczekiwanego złoczyńcę

Fani nie mogą doczekać się, aż Sacha Baron Cohen sportretuje Mefisto - złoczyńcę z komiksów Marvela - w MCU. Choć radość wywołała plotka na temat tego, w jaki sposób antagonista może zostać wprowadzony do uniwersum, to wygląda na to, że Disney postanowił ją zdementować. O co chodzi?

Serial MCU o Mefisto

Deadline wcześniej poinformowało, że Sacha Baron Cohen najpierw wcieli się w Mefisto w serialu Ironheart, a później w Agatha: Coven of Chaos. Jednak insider Jeff Sneider zdradził, że Marvel Studios planuje coś większego: solowy projekt dla złoczyńcy. Według jego źródeł miałby być zrobiony w formacie Special Presentation, tak jak Wilkołak nocą i Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta, a tajże kręcony równolegle z Agatha: Coven of Chaos.

Disney dementuje plotkę o solowym projekcie

Charles Murphy z Murphy's Multiverse poinformował jednak, że Disney stwierdził, że ta plotka jest nieprawdziwa.

Jeśli Mefisto nie dostanie swojego solowego projektu od Marvela, to wciąż ma pojawić się w Ironheart, a później jest szansa na to, że wystąpi w Agatha: Coven of Chaos. Więcej szczegółów i oficjalnie ogłoszenie w tej sprawie najprawdopodobniej pojawi się dopiero na San Diego Comic-Con.

