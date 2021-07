Indyjski oddział Disney+ testuje mobilną subskrypcję serwisu

Disney+

W ostatnich miesiącach przyrost nowych subskrybentów w platformach VoD wyraźnie wyhamował, po fali pandemicznej fascynacji usługami filmowymi nadszedł czas małej stagnacji. Ale są rynki, na których o żadnej stagnacji nie ma mowy. Netflix w ostatnim kwartale rozliczeniowym pozyskał w rejonie Azji i Pacyfiku aż milion nowych klientów, co pozwoliło z nawiązką zrekompensować odejście 433 tysięcy subskrybentów ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady.

Za tym niewątpliwym sukcesem mógł stać pomysł wdrożenia w Indiach budżetowego abonamentu mobilnego, który pozwala korzystać z serwisu wyłącznie na małym ekranie, ale za zauważalnie niższą kwotę subskrypcji – równowartość ok. 2,7 dolara miesięcznie. Disney najprawdopodobniej pozazdrościł Netflixowi tej funkcji i zapowiedział wdrożenie autorskiego abonamentu mobilnego, za który indyjscy użytkownicy zapłacą jedynie 6,7 dolara rocznie.

W nowej ofercie indyjskiego Disney+ Hotstar znajdziemy trzy plany taryfowe. Obok mobilnego, który pozwala oglądać filmy w HD na jednym urządzeniu przenośnym, klienci mają jeszcze do dyspozycji pakiet Super oraz Premium. Ten pierwszy wyceniono na równowartość ok. 12 dolarów rocznie i pozwala korzystać z serwisu na dwóch urządzeniach jednocześnie w tym m.in. za pośrednictwem aplikacji webowej. Z kolei najdroższy plan taryfowy za ok. 20 rocznie dolarów pozwoli korzystać z platformy na czterech urządzeniach oraz oglądać treści w 4K. Plany pojawią się w ofercie Disney+ 1 sierpnia 2021 roku.

Na razie nic nie wskazuje na to, aby równie atrakcyjne oferty subskrypcyjne pojawiły się także na innych, zachodnich rynkach. Wdrożenie pakietu mobilnego w Indiach związane jest m.in. z lokalną strukturą użytkowników internetu, którzy w znacznej mierze łączą się z siecią za pośrednictwem smartfonów i znacznie rzadziej niż na Zachodzie korzystają z internetu stacjonarnego.

Dopasowanie oferty abonamentowej do warunków rynkowych oraz średnich płac w regionie pozwoliło Netfliksowi zwiększyć dynamikę przyrostu użytkowników. I jeśli wszystko pójdzie bez zbędnych komplikacji, podobną ścieżką podąży wkrótce Disney+.