Wyprawa do dżungli - recenzje filmu w sieci. Czy Disney dostarczył hit na miarę Piratów z Karaibów?

fot. Disney

Wyprawa do dżungli to nowy film przygodowy Disneya, oparty na atrakcji z parków rozrywki koncernu. W sieci zadebiutowały recenzje widowiska. Obecnie w serwisie Rotten Tomatoes produkcja ma 87 recenzji, z czego 60 jest pozytywnych, a 27 negatywnych. To daje wynik 69 procent pozytywnych opinii ze średnim wynikiem 6,3/10.

Największe pochwały w recenzjach zbiera duet głównych bohaterów produkcji, w których wcielają się Dwayne The Rock Johnson i Emily Blunt. Działają oni dobrze jako duet, dynamika ich relacji zbiera bardzo dobre recenzje, jednak słowa uznania zbierają również jako samodzielne jednostki, po prostu dobrze napisane postacie. Krytycy chwalą również wizualny styl produkcji, świetne efekty specjalne, humor oraz sceny akcji. Reżyser Jaume Collet-Serra miał zadbać o to, aby widz się nie nudził.

W negatywnych recenzjach możemy przeczytać o tym, że film potrafi przytłoczyć widza wizualną przesadą oraz niesubtelnymi, komediowymi akcentami. Złe opinie zbierają złoczyńcy, którzy według dziennikarzy są najsłabszą stroną produkcji. W jednej z recenzji pojawia się nawet zdanie, że filmowi brakuje pełnokrwistego antagonisty.