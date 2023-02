Disney w końcu „odmroził” Walta Disneya

fot. zrzut ekranu Twitter

W tym roku The Walt Disney Company świętuje swoją 100. rocznicę poprzez rozmaite wydarzenia. We współpracy z filadelfijskim Instytutem Franklina korporacja przygotowała wystawę Disney100: The Exhibition. Wystawa będzie zostanie otwarta już w sobotę 18 lutego i będzie można na niej zobaczyć między innymi realistyczny hologram Walta Disneya.

https://twitter.com/DisneyD23/status/1625887969646346240

Good Morning America pokazało zapowiedź wystawy, na której nieżyjący od ponad pół wieku legendarny założyciel firmy opowiada o magii Disneya.

Według The New York Times hologram Walta Disneya został wygenerowany przy użyciu archiwalnych materiałów filmowych oraz sztucznej inteligencji.

Oprócz wysłuchania pozdrowienia Walta Disneya, zwiedzający będą mogli zwiedzić dziesięć galerii tematycznych w sumie zajmujących powierzchnię 1400 metrów kwadratowych. Rzadkie artefakty z przeszłości firmy, oryginalne artworki, kostiumy i rekwizyty – w tym miecz świetlny Luke’a Skywalkera i kompas Jacka Sparrowa – znajdą się wśród ponad 250 oryginalnych przedmiotów prezentowanych na wystawie. Nie zabraknie też interaktywnych wyświetlaczy i filmów prezentujących ciekawostki z historii firmy.

fot. zrzut ekranu YouTube

Fani mogą odwiedzić Disney100: The Exhibition podczas jej wystawiania w Instytucie Franklina w Filadelfii, a od 18 kwietnia wystawa będzie dostępna także w Monachium, zaś jesienią tego roku zawita do Londynu. Bilety można kupić na stronie wydarzenia: https://disney100exhibit.com/en.