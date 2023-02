Super Bowl - nostalgiczne wideo z bajkami Disneya. Studio świętuje 100. rocznicę

Fot. Disney

Walt Disney świętuje 100 lat "opowiadania historii i innowacji" reklamą na Super Bowl. Widać na niej sceny ze znanych produkcji studia. W filmiku wystąpili między innymi Alicja w Krainie Czarów, Kopciuszek, Myszka Miki, bohaterowie Nasze Magiczne Encanto i Myszka Miki. Nie zabrakło także Gwiezdnych Wojen i MCU. A to dopiero początek.

W reklamie Walta Disneya na Super Bowl widać fragmenty zarówno bajek, jak i filmów i seriali aktorskich. Studio pokazało fragmenty swoich najsławniejszych produkcji z ostatnich lat. Zobaczcie wideo poniżej i dajcie znać co sądzicie. Czujecie nostalgię?

Disney celebruje 100. rocznicę [WIDEO]

Robert A. Iger, CEO Walta Disneya, skomentował:

Kiedy upamiętniamy naszą historyczną 100. rocznicę, nie można nie spojrzeć wstecz na spuściznę Walta Disneya i jego niezwykłą pasję do dążenia do doskonałości, która jest z nami do teraz. Jesteśmy niesamowicie wdzięczni za pokolenia ludzi z całego świata za bycie wyjątkową częścią naszej historii. Dziękujemy im za to, że zapraszali nasze historie i bohaterów do swojego życia przez ostatnie stulecie. Disney100 reprezentuje święto wszystkich naszych fanów i rodzin, naszych twórców i kreatywnych wizjonerów, których talenty i wyobraźnia tworzyły te magiczne chwile, dzięki którym Disney stał się tak ważną częścią globalnej kultury.

