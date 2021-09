Diuna 2 ma szansę powstać. Czy wpływy z kin będą kluczowe?

fot. Warner Bros/Total Film

Diuna to zaledwie połowa pierwszej książki Franka Herberta. Wszyscy czekają na informacje o tym, że Diuna 2 powstanie, bo w innym wypadku historia zostanie urwana w połowie. Według Variety umowa Denisa Villeneuve'a ze studiem zapewnia, że niższe wpływy ze sprzedaży biletów do kin nie staną na drodze realizacji sequela. Nie ma jednak konkretnych danych, jakie muszą zostać osiągnięte liczby, by producenci zdecydowali się wydać kolejne 160 mln dolarów na film. W tym przypadku według wszystkich chodzi głównie o sukces w HBO Max - jeśli tutaj wyniki będą dobre, szansę na Diunę 2 rosną. Jednakże dziennikarze przestrzegają, że są one nierozerwalnie powiązane z wyświetlaniem w kinach. Jeśli film radzi sobie dobrze w kinach, podobnie dobra popularność jest w VOD. Ewentualne decyzje o tym, czy Diuna 2 powstanie zostaną podjęte po premierze i wynikach pierwszej części.

Variety wyjawia, że na pewno Warner Bros. nie będzie mieć żadnych problemów prawnych związanych z premierą hybrydową filmu Diuna. Jest to oczywiście nawiązanie do kwestii pozwu Scarlett Johansson złożonego przeciwko Disneyowi za premierę w vod filmu Czarna Wdowa. Co ciekawe, według źródeł dziennikarzy szczegóły kontraktów rekompensujących twórcom i obsadzie Diuny wprowadzenie superprodukcji do platformy HBO Max zostały ustalone pod koniec sierpnia 2021 roku, zaledwie kilka dni przed premierą na festiwalu w Wenecji.

Dla porównania Mortal Kombat, który zebrał rekordowe liczby w HBO Max i 83,6 mln dolarów z kin, dostanie kontynuacje lub spin-offy. Variety potwierdza tylko fakt kolejnych filmów w tym świecie bez żadnych konkretów. A to pokazuje, że dobre wyniki w platformie mogą zagwarantować oczekiwane rezultaty i dlatego to będzie klucz do sukcesu Diuny.