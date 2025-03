Symboliczne cameo w Daredevil: Odrodzenie. Ta postać już wcześniej łączyła MCU i Netflixa

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Odbyła się już premiera pierwszych dwóch odcinków nowego serialu MCU, czyli Daredevil: Odrodzenie. Charlie Cox po siedmiu latach powrócił do solowego projektu wraz z wieloma innymi twarzami znanymi jeszcze z serialu Netflixa. On i Vincent D'Onofrio pojawili się już wcześniej w Kinowym Uniwersum Marvela i to przy wielu okazjach. Był to jednak debiut dla Karen Page (Deborah Ann Woll), Foggy'ego (Elden Henson), Bullseye'a (Wilson Bethel), a niedługo zobaczymy też zapowiadany powrót Punishera (Jon Bernthal). A to nie wszystkie niespodzianki i występy gościnne, które oferuje nowy Daredevil.

Twórcy Daredevil: Odrodzenie o śmierci [SPOILER]

Symboliczne cameo w Daredevil: Odrodzenie

W 1. odcinku dochodzi do przewidywanego, ale i tak szokującego wybrania Wilsona Fiska na burmistrza Nowego Jorku. Wywołuje to wielkie rozgoryczenie u Matta Murdocka. Co ciekawe, wieść tę obwieszcza postać, która pojawiła się w oryginalnym serialu, ale i MCU na przestrzeni lat, gdy te jeszcze nie były oficjalnie połączone. Chodzi o Pata Kiernana, dziennikarza, który gra w tych produkcjach samego siebie. Pojawiał się m.in. w obu sezonach Daredevila od Netflixa, w Spider-Man: Daleko od domu i Spider-Man: Bez drogi do domu, a także Echo, Hawkeye'u czy The Defenders.

