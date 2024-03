Diuna: Część druga - najlepsze memy. "Lisan al-Gaib!" i Stilgar opanowują sieć

X/Tamoor Hussain

"Lisan al-Gaib!" - ta fraza z filmu Diuna: Część druga, z uporem maniaka powtarzana przez Stilgara, podbija sieć w ekspresowym tempie, owocując serią niekończących się memów. Wiedzieliśmy, że jeden z przywódców Fremenów dostrzega w Paulu Atrydzie długo wyczekiwanego przez jego lud Mesjasza, ale chyba mało spodziewał się, że portretowana przez Javiera Bardema postać z tak wielką emfazą podejdzie do obwieszczania tej wiadomości całemu światu.

Przypomnijmy, że w inspirowanej językiem arabskim mowie Fremenów "Lisan al-Gaib" to w dosłownym tłumaczeniu "głos spoza świata", część przekazywanego w lokalnych wierzeniach proroctwa zapowiadającego pojawienie się na planecie Mesjasza - nie ma więc żadnego przypadku w tym, że Stilgar tak często podkreślał pozaarrakańskie pochodzenie Paula. Mamy jednak wrażenie, że mógł na tym polu mocno przesadzić...

Internauci błyskawicznie podchwycili motyw z Diuny 2, by później zamieniać go w coraz to nowsze memy. I tak "Lisan al-Gaib" jest dziś istotnym elementem marzeń kierowników sklepów sieci Biedronka, widzimy go w naprawdę zaskakujących aspektach rzeczywistości, porównujemy z rozprawianiem się z mesjanistycznymi objawieniami przez trupę Monty Pythona czy przywołujemy wtedy, gdy - dosłownie i w przenośni - wyciąga królika z kapelusza. Jest tego znacznie więcej:

