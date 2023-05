Diuna 2 - plakat i klimatyczna zapowiedź zwiastuna! Kiedy w sieci?

fot. NIKO TAVERNISE / VANITY FAIR

Pierwszy plakat filmu Diuna 2 trafił do sieci. Jednocześnie zapowiedziano, że 3 maja pojawi się pierwszy zwiastun. Nastąpi to w godzinach wieczornych czasu polskiego. Warner Bros. ma określone godziny publikacji trailerów, więc ogłoszon, że trailer trafi do sieci o 18:00 czasu polskiego. Nie wiemy, jak długi będzie trailer.

Diuna 2 - galeria

Diuna 2

Diuna 2 - zapowiedź zwiastuna

W wideo widzimy twarz Feyda Rauthy. Po raz pierwszy!

Diuna 2 - o czym jest film?

Historia oparta jest na drugiej części książki Diuna Franka Herberta. Paul (Timothee Chalamet) zjednoczył się z Chani (Zendaya) i Fremenami. Teraz szuka zemsty na ludziach, którzy zniszczyli jego rodzinę.

Denis Villeneuve zapowiada, że Diuna 2 to epicki film wojenny. Nie chciał budować wrażenia powtarzalności, więc wszystko było kręcone w innych, nowych lokacjach i w równie nowych scenografiach.

Do obsady widowiska Diuna 2 dołączyli Florence Pugh (jako księżniczka Irulana), Austin Butler (jako Feyd-Rautha Harkonnen), Christopher Walken (Imperator Shaddam IV) oraz Lea Seydoug (Lady Margot z Bene Gesserit).

Diuna 2 - premiera w kinach zaplanowana jest na listopad 2023 roku.