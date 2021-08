Diuna 2 - reżyser o drugiej części. Kto będzie centralną postacią?

fot. youtube.com/WarnerBros.Pictures

Chociaż wszystko wskazuje na to, że Diuna nie zarobi nawet na zwrot kosztów inwestycji, to nie oznacza, że Warner Bros. i Warner Media nie zrobią kontynuacji, by dokończyć adaptację pierwszej książki Franka Herberta. Diuna 2 (Dune: Part Two) ma powstać według scenariusza Jona Spaihtsa. Reżyser Denis Villeneuve powiedział w rozmowie z włoskim czasopismem, że nie może doczekać się, jak ruszy na plan. Sama ta wypowiedź jest jednoznacznym potwierdzeniem, że Diuna 2 na pewno powstanie bo nie ma tutaj spekulacji czy nadziei na powrót na plan, bo mowa o ekscytacji i oczekiwaniu na ten powrót. Różne doniesienia dziennikarzy na Twitterze też mówią, że studio nie będzie patrzeć na wyniki box office. Można spekulować, że Warner Media świadomie podjęło te decyzje o premierach hybrydowych dla dobra HBO Max i temu inne rzeczy są brane pod uwagę przy rozmowach o kontynuacji.

Diuna jest opowiadana z perspektywy Paula Atrydy, którego gra Timothée Chalamet. Wygląda na to, że sequel będzie mieć inną konstrukcję. Villeneuve mówi, że to Chani grana przez Zendayę jest protagonistką tej historii w drugiej części. Wygląda na to, że perspektywa Fremenów będzie w centrum, a to tym samym może pokazać ten etap historii Paula Atrydy z innej strony.

Przypomnijmy, że poza Diuną 2, w planach jest też spin-off w postaci serialu Dune: The Sisterhood. Diane Ademu-John tworzy go dla HBO Max.

Diuna - premiera w polskich kinach już 22 października.