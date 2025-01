S-Game

Dzięki ostatnim wywiadom z twórcami poznaliśmy więcej szczegółów dotyczących zawartości oraz rozgrywki. Gracze mogą liczyć na rozbudowaną przygodę – przejście głównej fabuły Phantom Blade Zero zajmie około 30 godzin, natomiast ukończenie wszystkich zadań pobocznych wymaga dodatkowych 30-35 godzin. Twórcy zadbali o to, by gra była pełna różnorodnych aktywności i oferowała satysfakcję zarówno dla fanów wciągających opowieści, jak i dla tych, którzy lubią eksplorować każdy zakątek wirtualnego świata.

W grze znajdzie się około 30 głównych broni oraz 20 broni dodatkowych, co pozwoli graczom dostosować styl walki do swoich preferencji. Każda z nich ma oferować unikalne możliwości i być przydatna w różnych sytuacjach podczas rozgrywki.

Phantom Blade 0 zaoferuje cztery poziomy trudności: łatwy, średni, trudny oraz bardzo trudny. Dzięki temu zarówno początkujący gracze, jak i doświadczeni fani gatunku soulslike będą mogli znaleźć odpowiedni poziom wyzwania.

Jednym z ciekawszych elementów rozgrywki jest sposób, w jaki twórcy podeszli do walki z bossami. Większość z nich będzie posiadała kilka faz, a gracze, którzy zginą w trakcie jednej z nich, nie będą musieli zaczynać walki od początku. Zamiast tego będą mogli wrócić bezpośrednio do tej fazy, w której ponieśli porażkę. To rozwiązanie ma za zadanie zminimalizować frustrację i zachęcić do podejmowania kolejnych prób.

Ponadto gra będzie wyposażona w tryb powtórki walk z bossami, co pozwoli na ponowne zmierzenie się z przeciwnikami po ich pokonaniu. Dzięki temu gracze będą mogli doskonalić swoje umiejętności i czerpać jeszcze więcej satysfakcji z oferowanych wyzwań.

S-Game inwestuje ogromne środki w rozwój Phantom Blade Zero. Od początku projektu w 2022 roku wydano już około 200 milionów yuanów (26,2 milionów euro). Przewiduje się, że ta kwota może się podwoić przed oficjalną premierą. Nad produkcją pracuje zespół liczący ponad 100 osób.

Niestety, data premiery nie jest jeszcze znana.