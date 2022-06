Diuna 2 wykorzysta technologię z The Mandalorian. Jej współtwórca zapowiada

Warner Bros.

Greig Fraser to świetny i nagradzany operator, który powraca w filmie Diuna 2 na to stanowisku i znów będzie tworzyć zapierające dech w piersi ujęcia. Niewielu może kojarzyć, że jest on współtwórcą technologii StageCraft (zwana czasem Volume), którą wymyślił podczas pracy nad pierwszym sezonem The Mandalorian. Był on pomysłodawcą i pracował nad nią wspólnie z Jonem Favreau oraz m.in. ekipą ILM. W nowym wywiadzie operator wyjawił, że chce użyć tej technologii przy Diunie 2.

Diuna 2 - StageCraft na planie

Fraser nie przypisuje sobie całego sukcesu StageCrafy, bo jak wspomina, gdy odchodził z ekipy The Mandalorian po 3 odcinkach, które miały w kontrakcie, ona jeszcze raczkowała, więc Favreau i ILM od tego czasu znacznie ją rozwinęły. Wówczas jeszcze technologia nie była jeszcze tak ogólnodostępna jak teraz.

- Przy następnej Diunie, kto wie, może uda nam się połączyć kręcenie w Volume z prawdziwymi rzeczami. Wówczas cały system jedynie nabierze mocy.

Ta technologia jest wykorzystywana też na planie serialu Obi-Wan Kenobi oraz została użyta przy widowisku Batman. Przypomnijmy, że to technologia, która pozwala w czasie rzeczywistym renderować realistycznie wyglądające otoczenie za pośrednictwem gigantycznych ekranów LED okalających cały plan zdjęciowy. Pomysł Frasera sugeruje jej inne wykorzystanie, bo jednak ekrany są w zamkniętej przestrzeni, a jego słowa wskazują, że chciałby je wykorzystać w prawdziwych lokacjach.

Diuna 2 - premiera w 2023 roku.