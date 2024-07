Diuna 3 potwierdzona. IMAX zdradził rok premiery

Legendary Pictures/Warner Bros.

Odbyła się prezentacja IMAXA dla inwestorów, podczas której pokazano grafikę z nadchodzącymi filmami, które przyciągną widzów do kin i tym samym wpłyną dobrze na wpływy ze sprzedaży biletów. To właśnie tutaj potwierdzono, że Diuna 3, czyli adaptacja książki Mesjasz Diuny ma nawet rok premiery.

Diuna 3 w IMAX

Z tej prezentacji wiemy, że Diuna 3 pojawi się w kinach w 2026 roku, a Denis Villeneuve stanie ponownie za kamerą, tak jak planował. Obok tego w kinach pojawią się takie tytuły jak Supergirl: Woman of Tomorrow, aktorska Vaiana, Toy Story 5 oraz The Mandalorian and Grogu.

Co prawda, Diuna jest podpisana jako niezatytułowany projekt ze świata Diuny Denisa Villeneuve'a, ale to jest tylko formalność, bo po prostu na tym etapie projekt nie ma tytułu i nie wiadomo, czy będzie to Mesjasz Diuny.

Najpewniej Villeneuve zrobi wcześniej jakiś mniejszy projekt, ale oficjalnie nie ogłosił, który z planowanych filmów będzie tym następnym. Nie wiadomo też, czy na pewno IMAX ma sprawdzone dane od Warner Bros. odnośnie roku premiery. Na razie studio musi oficjalnie ogłosić projekt i plany jakie na niego mają.