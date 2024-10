Jaka będzie Diuna 3? Reżyser zdradził kluczową informację

fot. materiały promocyjne

Reżyser filmów z serii Diuna udzielił wywiadu dla Deadline, by porozmawiać o filmie Diuna: Część druga. W trakcie rozmowy poruszono temat nadchodzącej produkcji Diuna 3, czyli adaptacji książki Mesjasz Diuny. Denis Villeneuve ujawnił, co w jego wizji na ten film będzie kluczowe.

Diuna 3 - historia o wojnie

Podstawą jego wizji będzie pokazanie wojny Paula Atrydy. To będzie głównym wątkiem nadchodzącego filmu.

- Aby uratować swoich przyjaciół, Paul rozpoczął wojnę - wyjaśnił finał drugiej części.

Osoby znające książkę Franka Herberta zastanawiają się, jak dokładnie reżyser chce to osiągnąć, ponieważ Mesjasz Diuny nie jest historią wojenną. Najwidoczniej Villeneuve planuje wprowadzić pewne zmiany, ale na ten moment szczegóły nie są znane. Inne podejście do adaptacji kolejnej powieści cyklu nie jest jednak zaskoczeniem, ponieważ wszyscy są zgodni, że wierna adaptacja mogłaby być trudna i nie przynieść pożądanego przez widzów efektu.

W tej samej rozmowie z Deadline reżyser wyjaśnił swoje podejście do adaptowania książek cyklu, co może trochę rozjaśniać kwestię trzeciej części. Jego wyjaśnienie dotyczyło pierwszej książki. On podchodzi do tego, by uchwycić wizję i pomysły pisarza, niż oddawać krok po kroku każde wydarzenie.

- Starałem się być wierny wizji Franka Herberta o tym, że jest to historia ku przestrodze. Mówiąca o tym, by ostrożnie podchodzić do charyzmatycznych postaci i o niebezpieczeństwach łączenia polityki z religią.

Według plotek prace na planie Diuny 3 ruszą w połowie 2025 roku.