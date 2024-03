Diuna 2 - oto warunek powstania 3. filmu. Wynik otwarcia w box office jest jeszcze wyższy!

materiały prasowe

Jak raportuje serwis Deadline, Diuna 2 uzyskała jeszcze lepszy wynik otwarcia w box office niż przekazywały to niedzielne szacunki. Wyższe są zarówno wpływy z rynku północnoamerykańskiego (82,5 mln USD zamiast 81,5 mln USD), jak i z pozostałych państw (100,02 mln USD zamiast 97 mln USD) - w skali globalnej daje to więc kwotę 182,5 mln USD. Co niezwykle istotne, film Denisa Villeneuve'a dopiero 8 marca zadebiutuje w Chinach.

Część druga osiągnęła imponujące rezultaty w kinach IMAX; w samych tylko Stanach Zjednoczonych było to aż 18,5 mln USD w trakcie pierwszych dni wyświetlania. Rich Gelfond, dyrektor generalny IMAX, wychodzi z założenia, że wpływy byłyby jeszcze wyższe, ale najzwyczajniej w świecie zabrakło miejsc w salach. W wielu miastach bilety są wykupione na najbliższe 2-3 tygodnie. Gelfond dodaje:

Wniosek jest taki: jeśli połączysz ze sobą przepiękne wrażenia wizualne i dobrą historię, oddając je w ręce genialnego filmowca, mającego do dyspozycji kamery IMAX, osiągniesz w kinach bardzo dobre wyniki.

Właściciele sieci kin i analitycy branży nie mają wątpliwości, że Diuna 2 zyska tzw. "długie nogi" w box office i - podobnie jak choćby Oppenheimer czy Avatar: Istota wody - będzie cieszyć się wielką popularnością wśród widzów przez kilka, może nawet kilkanaście nadchodzących tygodni. Nie dziwi więc specjalnie, że Josh Grode, dyrektor Legendary Entertainment, już teraz mówi o powstaniu Diuny 3, podając warunek realizacji kolejnej części:

To wspaniały przykład twórczości filmowej. Nie da się tego inaczej powiedzieć - właściwie powoli kończą mi się przymiotniki. (...) Musimy teraz zebrać wszystkie podmioty odpowiedzialne za finansowanie wizji artystycznej i ją wspierać. Każdy jest podekscytowany i mocno przeżywa obecne chwile. Jeśli jednak Denis Villeneuve napisze dobry scenariusz i poczuje, że jest w stanie zapewnić podobne wrażenia jak w przypadku tego, co właśnie możemy oglądać, to nie widzę powodu, dla którego Diuna 3 miałaby nie powstać.

Diuna 2 stała się także kołem ratunkowym dla właścicieli sieci kinowych w USA. W styczniu i lutym łączny poziom sprzedaży biletów w tym kraju to zaledwie 900 mln USD, co jest rezultatem aż o 18% słabszym niż w 2023 roku. Jak ujmuje do Shawn Robbins z BoxOffice.com:

Diuna jest jak oaza na pustyni - jest pocieszeniem dla obolałych oczu i w kinach, i w całym Hollywood.

