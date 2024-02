Diuna, Godzilla, Furiosa i nie tylko z polskim dubbingiem. W kinie zacznie się nowa era

foto. naEKRANIE.pl

Nadchodzą dobre czasy dla wszystkich wielbicieli filmów z polskim dubbingiem. Firma Warner Bros. po nieoczekiwanym sukcesie Meg 2: Głębia z Jasonem Stathamem w głównej roli (sprzedano u nas 379 098 biletów), chce iść za ciosem. Jak udało nam się ustalić, bardzo dużą popularnością cieszyły się właśnie seanse z dubbingiem, co znacząco wpłynęło na sprzedaż biletów. To skłoniło Warner Bros. do przyjrzenia się tematowi bliżej i zmiany dotychczasowej polityki. Jak dotąd tylko nieliczne produkcje od tego dystrybutora dostawały polską wersję językową. Najczęściej były to tytuły skierowane bardziej do nastoletniej widowni, takie jak Wonka z Timothée Chalametem w roli głównej. Na ten film sprzedano w Polsce aż 1 193 258 biletów. Teraz również te poważniejsze projekty dostaną wersję dubbingową.

W pierwszej połowie roku polską wersję językową otrzymają filmy: Diuna 2, Godzilla i Kong: Nowe imperium, Furiosa, Twisters. A to dopiero początek. Firma zastanawia się nad poszerzeniem tej oferty o kolejne tytuły.

Wprowadzanie do kin produkcji skierowanych do dorosłego widza zarówno z dubbingiem, jak i napisami nie jest u nas niczym nowym. Od dawna robi tak United International Pictures – już w lutym w dwóch wersjach dostępny będzie film Sony i Marvela, czyli Madam Web.