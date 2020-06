Tenet, Diuna, Wonder Woman 1984 i inne - Warner Bros ujawnia daty premier filmów w Polsce

Warner Bros Polska zaktualizowało daty premier swoich produkcji w kinach w naszym kraju. Wśród projektów, które otrzymały polską datę premiery w 2020 roku są: dramat prawniczy Tylko sprawiedliwość z Jamie Foxxem i Michaelem B. Jordanem, animacja Scooby-Doo! o kultowej ekipie detektywów od Hanna-Barbera, widowisko science fiction Christophera Nolana Tenet, superbohaterska produkcja Wonder Woman 1984, kolejna część popularnej serii horrorów Obecność 3: Na rozkaz diabła oraz wyczekiwane przez całą rzeszę fanów widowisko Diuna. Poniżej możecie zobaczyć daty premier tych produkcji w Polsce w 2020 roku.

Ponadto w sieci pojawił się nowy spot telewizyjny promujący widowisko Tenet:

The aforementioned #Tenet promo that aired around 830pn EST during #WWERaw #tonight which features the 7/31 release date https://t.co/aFlzPAbXld

— Mike, Mike, And Oscar (@MMandOscar) June 23, 2020