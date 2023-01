Diuna według HR Gigera - AI stworzyła grafiki filmu z 1984 roku. O niebo lepsze niż z wersji Lyncha

fot. MidJourney/Facebook The Universe of Muad/Dib

H.R. Giger to legendarny szwajcarski malarz, który znany jest ze swojej pracy przy produkcjach filmowych. Jego najbardziej kultowym dziełem jest Ksenomorf z ikonicznej produkcji Obcy - 8. pasażer Nostromo. Prace Gigera charakteryzowały się stylem biomechanicznym, który ukazywał w pewien sposób zniewolenie człowieka przez postęp technologiczny, który zmusił go do życia w symbiozie ze światem maszyn.

Artysta pracował nad filmem Diuna od Davida Lyncha z 1984 roku. Jednak ostatecznie prace Gigera nie zostały wykorzystane w produkcji, chociaż zachowały się szkice koncepcyjne. Teraz sztuczna inteligencja MidJourney stworzyła grafiki, które pokazują jak mogłaby wyglądać Diuna, jeśli przy jej realizacji zostałyby użyte prace malarza. Efekty pracy SI możecie sprawdzić w poniższej galerii. Trzeba przyznać, że taka wersja przygód Paula Atrydy prezentuje się znakomicie.

Diuna według HR Gigera - grafiki stworzone przez SI