Diuna - Jason Momoa chciałby zobaczyć 6-godzinną wersję reżyserską filmu

fot. CHIABELLA JAMES.

Diuna to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2021 roku. Jason Momoa wciela się w produkcji w rolę Duncana Idaho. Aktor udzielił wywiadu The New York Times. W nim wyjawił bardzo ciekawą informację, która mówi o tym, jak długa jest pełna wersja filmu nakręcona przez reżysera Denisa Villeneuve'a. Otóż Momoa stwierdził, że chciałby zobaczyć adaptację pierwszej połowy książki (co zobaczymy w filmie), która trwałaby od czterech do sześciu godzin, ponieważ chciałby zobaczyć całą wizję Villeneuve'a, a nie tę przyciętą, zmontowaną na potrzeby kina. Aktor wyjawił, że dobrze by było gdybyśmy mogli obejrzeć pełną wersję jak program telewizyjny, gdzie każdy może wybrać, kiedy obejrzeć całość.

Diuna - Zendaya jako Chani

Bohaterem filmu jest Paul Atryda, pochodzący ze znamienitego, poważanego w galaktyce rodu. Jego ojciec, Leto, otrzymuje we władanie planetę Arrakis. Jednak wszystko okazuje się spiskiem rodu Harkonnenów, którzy przeprowadzają zamach. Paul musi uciekać. Tak jego losy krzyżują się z Fremenami, rdzennymi mieszkańcami planety.

W obsadzie produkcji oprócz Momoy znajdują się Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Zendaya, Oscar Isaac i David Dastmalchian.

Diuna - premiera filmu w polskich kinach 15 października.