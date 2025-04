The Siege and the Sandfox - zwiastun ujawnia datę premiery. To przygoda w stylu "stealthvania"

fot. materiały prasowe

The Siege and the Sandfox to debiutancki projekt studia Cardboard Sword. Produkcja opisywana jest jako „stealthvania”. Gracz przemierzać będzie dwuwymiarowy świat, korzystając z umiejętności parkouru, a nacisk położony zostanie na skradanie się i działanie w cieniu — bez wzbudzania alarmów.

Gra doczekała się nowego zwiastuna, w którym możemy przyjrzeć się m.in. pikselowej, retro stylistyce. Ujawniona została także data premiery The Siege and the Sandfox — i jak się okazuje, na ten tytuł nie będziemy musieli długo czekać. Zadebiutuje już 20 maja na pecetowych platformach Steam, Epic Games Store, GOG oraz Humble.

Jesteśmy podekscytowani, że nasz debiutancki tytuł The Siege and the Sandfox w końcu trafi w ręce graczy! Opracowanie sensownej, dwuwymiarowej gry skradankowej było ambitnym przedsięwzięciem dla zespołu i nie możemy się doczekać, aby fani mogli w nią zagrać i świetnie się bawić - tak ogłoszenie daty premiery skomentował Olly Bennett, prezes studia Cardboard Sword.