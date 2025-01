Jak raper stał się potworem. Oto zwiastun filmu dokumentalnego o P. Diddym

Źrodło: ABC News/zrzut ekranu: https://www.youtube.com/watch?v=tnWVILWzZ-w

Sean Combs, znany również jako Diddy, P. Diddy, Puff Daddy i Puffy, został aresztowany 16 września 2024 roku w hotelowym lobby pod zarzutem kanciarstwa, handlu ludźmi i przymuszaniem do prostytucji. Proces sądowy znanego rapera, producenta muzycznego i założyciela popularnych wytwórni muzycznych zaplanowano na 5 maja 2025 roku. Po odtajnieniu aktu oskarżenia Combs nie przyznał się do winy i odmówiono mu kaucji. Pozostanie w areszcie do czasu rozstrzygnięcia procesu. Jeśli zostanie skazany, minimalna kara wynosi 15 lat więzienia, za to najwyższa – dożywocie.

Znacznie wcześniej, bo 14 stycznia 2025 roku będzie można obejrzeć film dokumentalny opowiadający o przeszłości oskarżonego, popularnego muzyka. Materiał ma potrwać półtorej godziny i przedstawić nieznane do tej pory fakty z przeszłości P. Diddy'ego. Ukaże nie tylko jego kryminalne powiązania, ale też drogę do sławy i dzieciństwo. W materiale mają pojawić się niewidziane wcześniej ujęcia z kontrowersyjnych imprez organizowanych przez Combsa, a także znajdą się wywiady z osobami z jego otoczenia - przyjacielem z dzieciństwa, byłym ochroniarzem czy rozmaitymi producentami.

Diddy: The Making of a Bad Boy - opis fabuły

Oficjalny opis brzmi:

Zawierające materiały wideo, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego, a także opowieści od tych, którzy znali go najlepiej, Diddy: The Making of a Bad Boy rzuca nowe światło na jego dzieciństwo, dojście do sławy i niedawne oskarżenia kryminalne. Jednocześnie poddaje w wątpliwość wszystko, co widz do tej pory wiedział o człowieku stojącym za muzyką popularną i zdjęciem z aresztu.

Premiera 14 stycznia 2025 roku na Peacock.