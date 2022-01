Diuna online w Polsce. Gdzie obejrzeć film w VOD?

materiały prasowe

W końcu jest premiera filmu Diuna w VOD w Polsce. Głośna superprodukcja z 2021 roku trafiła do kilku platform streamingowych w formacie PVOD. Oznacza to, że możemy wykupić legalny dostęp do filmu na 48 godzin za określoną kwotę.

Diuna online - jakie platformy?

W chwili pisania newsa premiera filmu Diuna odbyła się w czterech platformach streamingowych: Rakuten, Player, Premiery CANAL+ oraz, Apple TV, iTunes oraz Chili. W każdej jest on dostępny w formie PVOD.

Diuna w VOD - ceny

Najtaniej za 48-godzinny dostęp do Diuny zapłacimy w platformach Rakuten (14,99 zł) oraz Chili (14,90 zł). Natomiast w Premiery CANAL+ cena wynosi 17,99 zł, a w Playerze zapłacimy 18 zł.

Inaczej wygląda sprawa z Apple TV (nie myli z platformą na subskrypcję Apple TV+) oraz iTunes. W tym pierwszym użytkownicy urządzeń Apple'a mogą wypożyczyć film za 14,99 zł oraz kupić go na zawsze za 54,99 zł. Tak samo cenowo wygląda to w iTunes.

Więcej o nowościach VOD możecie śledzić na naszej stronie VOD.naekranie.pl.

Diuna - o czym film?

Jest to adaptacja pierwszej połowy książki Franka Herberta. Historia rozgrywa się w przyszłości na planecie Arrakis, a głównym bohaterem jest syn księcia, Paul Atryda. Po ucieczce po zamachu stanu, trafia on na lud koczowniczych wojowników. Postanawia poprowadzić ich do walki przeciwko odpowiedzialnym za zamach.

Trwają pracę nad filmem Diuna 2, która będzie adaptacją reszty pierwszej książki cyklu. Zdjęcia ruszą w 2022 roku, a premiera odbędzie się w 2023 roku.