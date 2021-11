Diuna - premiera w HBO Max wpłynęła na piractwo. Dane z badania

materiały prasowe

Diuna w wielu krajach debiutowała w różnych od siebie terminach, co mogło wywołać frustrację wśród najbardziej oczekujących na nowy film Denisa Villeneuve'a. Ich cierpliwość została dodatkowo przetestowana, gdy stosunkowo wysokiej jakości kopia filmu wyciekła na pirackie strony na kilka dni przed premierą w HBO Max i w kinach.

Torrentfreak sprawdził dane pobrań z BitTorrenta, więc nie dotyczą one całego Internetu, ale na pewno podsuwają ciekawe wnioski. 17 października w poniedziałek, kiedy film był po raz pierwszy dostępny do pobrania, dokonano tego setki tysięcy razy. Pomimo wyraźnego spadku pobrań, film przez kolejne dni tygodnia do czwartku, utrzymywał się na pozycji najczęściej pobieranych filmów z tego nielegalnego źródła (w poniedziałek Diuna wynosiła 5,16% wszystkich pobrań z BitTorrenta, zaś w czwartek odsetek ten spadł do 2,10%).

fot. https://torrentfreak.com/

Co ciekawe, zainteresowanie filmem wzrosło ponownie, kiedy już oficjalnie trafił na HBO Max. Pojawiły się dzięki temu kopie w lepszej jakości niż wcześniejsze, co miałoby zachęcić potencjalnych piratów. Druga fala pobrań rozpoczęła się zatem w piątek 21 października, a liczby w sobotę i niedzielę również były wyższe niż w poniedziałek, kiedy film pojawił się do pobrania po raz pierwszy. Nie jest to według Torrentfreak stały wzorzec dla wszystkich filmów i sytuacja ta wręcz zaskakuje. Redaktorzy tego portalu powodów takiej sytuacji upatrują się nie tylko w możliwie wyższej jakości pirackiej kopii, która stała się dostępna dzięki premierze na HBO Max, ale także poprzez pozytywne recenzje i atmosferę wytworzoną wokół produkcji.

Diuna