Diuna zalicza spory spadek. Ostatniej nocy w Soho i Poroże ze słabym startem

Diuna w kinach w Ameryce Północnej zaliczyła 62% spadku frekwencji. Jest to dość spory wynik, gdy weźmiemy pod uwagę niski próg weekendowego otwarcia. Według ekspertów spadki Diuny, jak i zarówno innych filmów mających hybrydową premierę, są spowodowane dostępnością w HBO Max i piractwem. Przed pandemią długie życie filmu w kinach zapewniały powtórne wizyty w kinie, a w tym przypadku to praktycznie nie istnieje, bo choć ktoś raz poszedł, na kolejne seanse wybierze swoją kanapę. Drugi weekend w Ameryce Północnej to 15,5 mln dolarów Diuny. Na tym rynku ma łącznie 69,4 mln dolarów. Poza USA zebrano 21,4 mln dolarów (razem 222,7 mln dolarów). Sumując, na koncie 292,1 mln dolarów. Według dostępnych informacji wszystkie koszty filmu, w tym budżet oraz koszty opóźnień, wynoszą 300 mln dolarów.

Diuna będzie mieć problem w trzecim weekendzie, bo wówczas traci wszystkie kina IMAX, które obecnie dały łącznie 17 mln dolarów całej kwoty zebranej na rynku amerykańskim. Wielkie ekrany przejmuje superprodukcja Eternals, która ma zanotować otwarcie na poziomie 80 mln dolarów.

Zobacz także:

Słabo poradziły sobie nowości. Ostatniej nocy w Soho oraz Poroże zebrały dokładnie tyle samo: 4,16 mln dolarów. Dla obu nie jest to rewelacyjny wynik, ale z uwagi na niskie koszty, ostatecznie producenci mogą na tym zarobić.

Kiedyś mówiono, że Nie czas umierać musi zebrać 800 mln dolarów, by wyjść na zero. Wszyscy byli zgodni, że to nierealne w czasach pandemii, ale film zaskakuje, bo wciąż zarabia krocie. Po tym weekendzie razem ma na koncie aż 605,8 mln dolarów. Duża w tym zasługa Chin, z których zebrano 28,2 mln dolarów. Prognozowano więcej, ale kwestia koronawirusa w ostatnich dniach miała wpływ na chińskie kina.

Dobrze radzi sobie również Venom 2: Carnage, który po weekendzie ma razem 395,8 mln dolarów. Jest to dobra wiadomość, bo przy budżecie 110 mln dolarów, film powinien już zarabiać na siebie.