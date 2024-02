Diuna i Fundacja jako jeden wszechświat wg AI. Zapierające dech krajobrazy i budzące podziw postacie

fot. materiały prasowe

Z niecierpliwością wyczekujemy dnia premiery następnej części epickiej opowieści ze świata Diuny. Miłośnicy sagi przebierali nogami na wieść o kontynuacji, a cóż dopiero mówić o nastrojach, gdy pojawiły się pierwsze wycieki opinii krytyków filmowych. Ogromne zachwyty i fala pochlebnych komentarzy w stronę twórców podkręciły maksymalnie atmosferę.

Nic więc dziwnego, że słyszy się o odrodzeniu science fiction i to na naszych oczach. Prócz Diuny rzeszę fanów zebrał ostatnimi czasy serial Fundacja. Dla wielu sympatyków gatunku połączenie tych dwóch wszechświatów to niemała gratka. Na taki właśnie pomysł wpadli internauci, którzy wygenerowali za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji niesamowite grafiki. Profil na Facebooku @The Universe of Muad'Dib wstawił efekty pracy, które opierają się na wizerunku nie tylko samych postaci, ale również na malowniczych krajobrazach.

W poniższej galerii odnajdziecie to intrygujące połączenie, które wielu gorliwym widzom przypadło do gustu. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy taki pomysł skradnie również Wasze serca. Nie zapomnijcie podzielić się z nami Waszymi odczuciami. Czekamy na komentarze!

Diuna Jodorowskiego - storyboardy i grafiki koncepcyjne

Zachęcamy również do zagłębienia się w temat niezrealizowanego projektu Diuny. Fantastyczne szkice zwiastowały wybitne dzieło.