Diuna - czy zobaczymy usunięte sceny? Słowa Denisa Villeneuve nie pozostawiają wątpliwości

fot. Warner Bros.

Reklama

Złe wieści dla tych, którzy chcieliby spędzić więcej czasu na planecie Arrakis sportretowanej przez Denisa Villeneuve. Reżyser potwierdził, że nie zamierza wypuszczać rozszerzonej wersji Diuny oraz Diuny 2. To oznacza, że nie powinniśmy spodziewać się usuniętych scen z filmów. Skąd taka decyzja?

Diuna - dlaczego reżyser nie planuje wypuszczenia rozszerzonej wersji?

Villeneuve zaznaczył swoje stanowisko o wersjach rozszerzonych w trakcie rozmowy z Colliderem. Nie ukrywa, że usuwanie niektórych scen jest wyjątkowo bolesne.

- Mocno wierzę w to, że jeżeli coś nie trafia do filmu, to ginie. Zabijam ukochane cięcia, co jest dla mnie trudne. Czasami usuwam ujęcia i mówię: "Nie mogę uwierzyć, że to wycinam". Czuję się jak samuraj otwierający swoje wnętrzności. To bolesne, więc nie mogę potem wrócić, stworzyć Frankensteina i próbować ożywić rzeczy, które zabiłem. To zbyt bolesne.

Reżyser pozostaje jednak konsekwentny w montażowni. Jak sam stwierdził, film stawia na pierwszym miejscu ponad "swoje ego" oraz uczucia wobec usuniętych scen.

Diuna 2 - zdjęcia

Diuna 2

Diuna 2 - fabuła, premiera

Książę Paul Atryda dołącza do Fremenów i rozpoczyna duchową, wojenną podróż, by stać się Muad'Dibem, próbując jednocześnie zapobiec straszliwej przyszłości, której był świadkiem: Świętej Wojnie w jego imieniu, rozprzestrzeniającej się w całym znanym wszechświecie.

Diuna 2 trafi do polskich kin już 29 lutego.