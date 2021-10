Diuna - wynik finansowy lepszy w USA niż prognozowano. Jak na świecie?

fot. Warner Bros

Diuna miała premierę hybrydową w USA, czyli jednocześnie weszła do kin oraz do platformy HBO Max. Wyników z VOD jeszcze nie ma, ale z kin zebrano 40,1 mln dolarów. Jest to suma wyższa od przedpremierowych prognoz, które wynosiły 30-35 mln dolarów. Na świecie zebrano 47,4 mln dolarów. Sumując, globalnie na koncie w weekend zapisano 87,5 mln dolarów. Jest to więc większa suma niż 70 mln dolarów, które prognozowano przed weekendem.

Sumując, do tej pory Diuna zebrała na całym świecie 220,7 mln dolarów. Wszyscy są jednak przekonani, że Diuna, jak prawie każda hollywoodzka superprodukcja o wielkim budżecie, nie ma raczej szans na zwrot inwestycji. Wszystkie koszty Diuny zamknęły się w kwocie 300 mln dolarów. Prawdopodobnie w to wliczone są też rekompensaty dla obsady, reżysera i producentów wynikające z decyzji o premierze hybrydowej. Włodarze Warner Bros. zamknęli ten temat na długo przed premierą i przed pozwem Scarlett Johansson wobec Disneya właśnie w kwestii jednoczesnej premiery w VOD i w kinach.

Krytykowane Halloween zabija nie spodobało się widzom, bo film osiąga ogromny spadek frekwencji w wysokości 71%. Tym razem jednak zebra 14,5 mln dolarów. Do tej pory zebrano 73,1 mln dolarów przy budżecie 10 mln dolarów, więc finansowo twórcy mają powody do zadowolenia.

Nie czas umierać zamyka podium z wynikiem 11,9 mln dolarów. Do tej pory zebrano w USA 120 mln dolarów. Poza USA zebrano 33,1 mln dolarów (razem 405,6 mln dolarów). Sumując, na koncie ponad pół miliarda dolarów - 525,6 mln dolarów.

W czwartym tygodniu wyświetlania Venom 2: Carnage ma 9,1 mln dolarów. Łącznie zebrano na koncie 181,8 mln dolarów. Na świecie zbiera 38,3 mln dolarów (razem 170,6 mln dolarów). Sumując na koncie 352,4 mln dolarów.